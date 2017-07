Ιούλιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης και το Δ.Σ. ευχαριστούν θερμά τον κ. ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΣΤΑ δημοσιογράφο της αθλητικής επικαιρότητας της περιοχής μας και όχι μόνο για τις αντικειμενικές και πλούσιες ειδήσεις που παρέχει για τα δρώμενα της Ενωσής μας.

Η μακροχρόνια παρουσία του στο χώρο του ποδοσφαίρου τον έχει καταξιώσει για τις υπηρεσίες του.

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 25th, 2017 at 22:44 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, Β΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.