Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ενθαρρυντική εξέλιξη για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα χαρακτηρίζουν οι εξαγωγείς την έξοδο στις αγορές επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αρθούν οριστικά τα capital controls που στέκονται εμπόδιο στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.



Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θετικών γεγονότων που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα για τους Έλληνες εξαγωγείς σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων συμπληρώνοντας ότι από τα πιο πρόσφατα ήταν η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για ταχύτερη επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ στις φορολογικά συνεπείς εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ο ΠΣΕ περιμένει τις επόμενες κινήσεις της Πολιτείας για την τόνωση της εξωστρέφειας, με κυριότερη την οριστική άρση των capital controls που εξακολουθούν να στέκονται εμπόδιο στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, «θα τριτώσει το καλό» για την ελληνική επιχειρηματικότητα και τον εξαγωγικό κόσμο, οι οποίοι προσδοκούν σε περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και σε ταχεία αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας.



Να σημειωθεί πως οι ελληνικές εξαγωγές συνεχίζουν και φέτος την ανοδική τους πορεία, και όπως όλα δείχνουν βαδίζουν προς νέο ρεκόρ εξωστρέφειας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ήδη, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) σε επίπεδο 5μήνου, η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ ή κατά 19,5% (στα 11,79 δισ. ευρώ, από 9,87 δισ. στο αντίστοιχο 5μηνο του 2016). Μάλιστα, χωρίς να υπολογιστούν τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών καταγράφει αύξηση κατά 519,8 εκατ. Ευρώ ή κατά 7%. iefimerida loading…

