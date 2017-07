Ιούλιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Τα σημεία επαφής στον ηλεκτρισμό και η κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων» είναι το θέμα μίας ακόμη συναρπαστικής δράσης που με αγωνία περίμεναν τα παιδιά. Πραγματοποιήθηκε στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών στα πλαίσια της Καλοκαιρινής Εκστρατείας του δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, που συντονίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας. Ο εμψυχωτής Συμεών Καραγιάννης καλωσόρισε τα παιδιά και ξεκίνησε την συζήτηση για τον ηλεκτρισμό όπως: τι γίνεται όταν ανάβουμε το φώς στο δωμάτιο μας, πραγματοποιείται μια σειρά από θαυμαστά φυσικά φαινόμενα; Πώς τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα εκατομμύρια οικιακές συσκευές και μας παρέχουν διευκολύνσεις και πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τί ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτές. Αφού συζητήθηκαν,τα ερωτήματα τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και ξεκίνησε ένα εργαστήρι ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αμέσως μετά, μοιράστηκε σε κάθε ομάδα μία μπαταρία, δύο καλώδια και ένα λαμπτήρας. Όπως σε κάθε εργαστήριο,πριν την κατασκευή του κυκλώματος έρχεται ο προβληματισμός. Ακούστηκαν ερωτήσεις από τα παιδιά όπως: Τι είναι η μπαταρία, γιατί χρειαζόμαστε καλώδια, γιατί ανάβει η λάμπα; Οι μικροί μας φίλοι πήραν ικανοποιητικές απαντήσεις από τον εμψυχωτή μας και συνέχισαν στον σχεδιασμό του κυκλώματος και στη συναρμολόγηση του.













Οι δώδεκα ερευνητικές ομάδες συνεπαρμένες από το θέμα μας δούλεψαν με όρεξη και υπομονή. Και δούλεψε!!! Όλοι οι μικροί ερευνητές είδαν να ανάβει το λαμπάκι με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που κατασκευάστηκε από τους ίδιους. Επιφωνήματα και χειροκροτήματα χαράς γέμισαν τον χώρο μας. Στο τέλος παρακολουθήσαν την παραγωγή κεραυνών μέσα σε μια σφαίρα πλάσματος (plasmaball).Χρησιμοποιώντας την εφεύρεση του Σέρβου φυσικού ΝίκολαΤέσλα είδαν τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο κινούνται τα ηλεκτρόνια μέσα σε μια γυάλινη σφαίρα.

Η εμπειρία τους από το εργαστήριο τους ξετρέλανε και τους βοήθησε να κατανοήσουν πώς δημιουργείται το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα σ’ένα κύκλωμα. Στο τέλος δανείστηκαν αρκετά βιβλία που ήταν σχετικά με τον ηλεκτρισμό. Ευχαριστούμε ολόψυχα τον φυσικό Συμεών Καραγιάννη για την πολύτιμη βοήθεια του και τα υλικά που προσέφερε για να πραγματοποιηθεί το εργαστήριο με επιτυχία.

