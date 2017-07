Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Η αλήθεια είναι πως η ζάχαρη είναι σχεδόν αναπόφευκτη στα περισσότερα τρόφιμα. Αποτελεί το 16% της συνολικής πρόσληψης ενέργειας, με τη μεγαλύτερη ποσότητα να έρχεται από τα γλυκά ποτά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που απολαμβάνουν τουλάχιστον ένα αναψυκτικό μέσα στη μέρα, το οποίο τους «καταστρέφει» την όποια υγιεινή διατροφή μπορεί να κάνουν.



Μια νέα μελέτη διαπίστωσε πως η κατανάλωση ενός αναψυκτικού ή ποτού με ζάχαρη μαζί με γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη επηρεάζει τον μεταβολισμό και δημιουργεί λίπος. Ο συνδυασμός περιορίζει την αξία της πρωτεΐνης, η οποία αυξάνει τον κορεσμό, και μειώνει την πρόσληψη ενέργειας. Ερευνητές ζήτησαν από εθελοντές να περάσουν για 24 ώρες σε έναν ειδικό θάλαμο σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μέσα στον ελεγχόμενο θάλαμο οι επιστήμονες μπορούσαν να μετρήσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αξιοποιεί τα θρεπτικά συστατικά, τα γραμμάρια λίπους, τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες, αλλά και πόσες θερμίδες «καίγονται». Ολοι οι εθελοντές κατανάλωναν το ίδιο φαγητό, το οποίο συνίσταται από 15% πρωτεΐνη τη μία ημέρα, 30% την άλλη, με το γεύμα να συνοδεύεται από ένα ποτό με ζάχαρη.



Τα αποτελέσματα έδειξαν την τάση του οργανισμού να αποθηκεύει λίπος από ζαχαρούχα ποτά και δίνει μια νέα εικόνα για τη σχέση αυτών των ποτών και της παχυσαρκίας. Ετσι, την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε μπριζόλα, σκεφτείτε διπλά αν θα πάρετε και ένα ποτό με ζάχαρη.

