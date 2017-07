Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Την οργή τους εξέφρασαν μέσω των social media οι γονείς πολλών από τους δεκάδες χιλιάδες προσκόπους που παρέστησαν σε συγκέντρωση όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε μια πολιτικά φορτισμένη ομιλία εξαπολύοντας μύδρους κατά αντιπάλων και ΜΜΕ. Αφήνοντας πίσω του τα σκάνδαλα και τις έρευνες για το Russiagate που ρίχνουν βαριά σκιά στο Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πήγε σε μια συγκέντρωση 40.000 προσκόπων στη Δυτική Βιρτζίνια για να τους πει πόσο χαρούμενος είναι που απέδρασε -έστω και για λίγο- από την Ουάσιγκτον.



«Ποιος στα κομμάτια θέλει να μιλήσει για πολιτική;», είπε στους νεαρούς ακροατές του, τονίζοντας ότι ο σκοπός της εκεί παρουσίας του ήταν για να τους μιλήσει για το πώς μπορούν να πετύχουν τα όνειρά τους. Αλλά τα πολιτικά θέματα αποδείχθηκαν μεγάλος πειρασμός για τον Τραμπ, που είχε περάσει τις προηγούμενες ώρες «κάνοντας μασάζ» στους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές για να τον βοηθήσουν να ξηλώσει το Obamacare και βλέποντας τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ να ανακρίνεται στην επιτροπή της Γερουσίας για τις σχέσεις με τη Ρωσία. «Σήμερα θα βάλουμε στην άκρη τις πολιτικές διαμάχες στην Ουάσιγκτον, που ακούτε με τις ψεύτικες ειδήσεις κι όλα αυτά», είπε στα παιδιά. «Ξέρετε, πάω στην Ουάσιγκτον και βλέπω όλους αυτούς τους πολιτικούς και βλέπω τον βάλτο και δεν είναι καλό μέρος», συνέχισε. «Κι είπα σήμερα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον όρο ‘βάλτος’ με τη λέξη ‘καταβόθρα’ ή ίσως ‘υπόνομος’. Δεν είναι καλό. Βλέπω τι γίνεται εκεί και πιστέψτε με, θα προτιμούσα να είμαι μαζί σας.». Ο Τραμπ είπε στους προσκόπους ότι τα ΜΜΕ είναι ανέντιμα και ότι δεν θα έδειχναν το πραγματικό μέγεθος της συγκέντρωσής τους. «Ψεύτικα ΜΜΕ, ψεύτικα ΜΜΕ», είπε εν μέσω αποδοκιμασιών αλλά και ζητωκραυγών. Όμως οι περισσότερες επευφημίες ήρθαν όταν ο Τραμπ αναφέρθηκε στον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος, όσο ήταν πρόεδρος, δεν είχε ανταποκριθεί στις προσκλήσεις των προσκόπων να μιλήσει στις συγκεντρώσεις τους. «Παρεμπιπτόντως, μια ερώτηση: Ο πρόεδρος Ομπάμα ήλθε ποτέ σε συγκέντρωσή σας;» ρώτησε ο Τραμπ, επισημαίνοντας ότι δέκα πρώην πρόσκοποι μετέχουν στο υπουργικό του συμβούλιο, όπως ο υπουργός Υγείας Τομ Πράις, που τον ανέβασε στη σκηνή. «Ας ελπίσουμε να λάβει αύριο τις ψήφους για να ξεκινήσει την πορεία προς την εξόντωση αυτού του φρικτού πράγματος που είναι γνωστό ως Obamacare», είπε αναφερόμενος στο πρόγραμμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, που είχε προωθήσει ο πρώην πρόεδρος. «Το καλό που του θέλω να τις λάβει [τις ψήφους] αλλιώς θα του πω: ‘Τομ, απολύεσαι!’», αστειεύτηκε επαναλαμβάνοντας τη φράση που έλεγε στους παίκτες του τηλε-ριάλιτι «Ο Μαθητευόμενος», το οποίο παρουσίαζε πριν από μερικά χρόνια. Η πολιτικά φορτισμένη ομιλία του σε συγκέντρωση νεαρών προσκόπων προκάλεσε οργή στα social media και λίαν επικριτικά σχόλια, ειδικά από γονείς. Ενώ έντονες αντιδράσεις προκάλεσε και στο Twitter, όταν άρχισε να απαριθμεί τις αξίες του προσκοπισμού.



«Οι αξίες του προσκοπισμού είναι Αμερικανικές αξίες και οι υπέροχοι πρόσκοποι γίνονται υπέρχοι Αμερικανοί. Όπως λέει και ο νόμος των προσκόπων: ‘ο πρόσκοπος είναι αξιόπιστος, αφοσιωμένος’ – θα μας έκανε καλό λίγη περισσότερη αφοσίωση…», είπε ο Τραμπ.

Αν και ο Ομπάμα δεν έδωσε ποτέ το παρόν σε συγκέντρωση προσκόπων, τους απηύθυνε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα κατά την εκατοστή επέτειο από την ίδρυση της εθελοντικής, παιδαγωγικής κίνησης. Ενώ ο πρώην φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Πιτ Σόουζα, επεσήμανε ότι ο Ομπάμα είχε συναντηθεί προσωπικά με προσκόπους προσθέτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος ουδέποτε καυχήθηκε στα νεαρά παιδιά για τις εκλογικές του νίκες… iefimerida loading…

