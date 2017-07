Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων NISSAN μοντέλα TIIDA (C11) και NOTE (E11) για αντικατάσταση των αναφλεκτήρων αερόσακου συνοδηγού ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Η ανάκληση στην Ελληνική αγορά αφορά σε 8269 οχήματα, με ημερομηνία παραγωγής: – NISSAN TIIDA (C11) παραγωγής από 23/1/2007 έως 31/8/2014, – NISSAN NOTE (E11) παραγωγής από 30/8/2005 έως 19/7/2013.



Περισσότερες πληροφορίες στους αριθμούς 210 3489313 και 210 3489438

