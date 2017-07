Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αντιλαμβάνεται γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν επειδή η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα ρωσικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400.



Την απορία αυτή εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, με δηλώσεις που έκανε επιστρέφοντας στην Άγκυρα μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του στον Κόλπο. «Γιατί ανησυχούν; Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ορισμένα μέτρα για να προασπίσει τη δική της ασφάλεια. Όσον αφορά τη χρήση άλλων οπλικών συστημάτων δεν εκδηλώνουν καμία ανησυχία, αλλά στην περίπτωση των συστημάτων S-400 δείχνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχει λόγος εκνευρισμού» και επιβεβαιώνοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί». Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη στις δηλώσεις αυτές με αφορμή το δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Safak, η οποία γράφει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για την αγορά των συστημάτων S-400, εκβιάζουν την Τουρκία και προσπαθούν να παρεμποδίσουν τη συμφωνία με τη Ρωσία. Η τουρκική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι, όταν η Τουρκία διεξήγαγε ανάλογες συνομιλίες με τη Κίνα, οι ΗΠΑ ενήργησαν κατά τον ίδιο τρόπο, καθιστώντας σαφές ότι στην κινεζική κατασκευάστρια εταιρεία παρόμοιων συστημάτων έχουν επιβληθεί κυρώσεις και συνεπώς η υπογραφή συμφωνίας με την Κίνα μπορεί να έχει ως συνέπεια να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Παράλληλα επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αναγκάσουν την Τουρκία να αγοράσει τα δικά τους αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, επιβάλλοντάς της σκληρούς όρους, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Ουάσινγκτον κακοπροαίρετη και εκβιαστική. Η Yeni Safak γράφει επίσης ότι η αμερικανική πλευρά δηλώνει ότι δεν μπορεί να εντάξει τα συστήματα S-400 στο αμυντικό σύστημα του ΝΑΤΟ και υπενθυμίζει ότι τα συστήματα S-300 που είχε αγοράσει η Ελλάδα έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα συλλογικής ασφάλειας και λειτουργούν.



Επίσης, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, οι αμερικανικοί Patriot είναι πολύ πιο ακριβοί εν σχέσει με άλλα αντίστοιχα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, ενώ σε μια πιθανή συμφωνία αγοράς τους δεν περιλαμβάνονται οι όροι που να αφορούν την μεταβίβαση τεχνολογίας στην Τουρκία, κάτι που η ίδια απαιτεί. Επιπλέον, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, οι Αμερικανοί απαιτούν οι τούρκοι μηχανικοί να μην έχουν καμία παρέμβαση στα εν λόγω συστήματα, όπως και πλήρη ενημέρωση για την κάθε εκτόξευση που θα γίνει όπως και για τους λόγους που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, οι Αμερικανοί θέτουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια χρήσης των συστημάτων Patriot, μετά τη λήξη της οποίας τα συστήματα θα πρέπει να επιστραφούν στον αμερικανικό στρατό και να αγορασθούν νέα εφόσον κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ, είχε εκφράσει τη Δευτέρα την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αγοράς των συστημάτων S-400 από την Τουρκία. Την ίδια στιγμή ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν επί θεμάτων στρατιωτικής και τεχνολογικής συνεργασίας, Βλαντίμιρ Κόζιν, είχε δηλώσει ότι το συμβόλαιο για την πώληση των S-400 στην Τουρκία έχει ολοκληρωθεί και πως οι συνομιλίες μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας για το θέμα της πώλησής τους βρίσκονται στην τελική τους φάση. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 25th, 2017 at 21:56 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.