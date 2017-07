Ιούλιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου, συζητήθηκαν (εκτός ημερήσιας διάταξης) μετά από «αιτήματα» των: Δημοσθένη Κουπτσίδη, Κώστα Παλάσκα και Κώστα Μπουρέλα, Το Φυσικό Αέριο στα Γρεβενά, Οι σχέσεις του Δημάρχου με τις υπόλοιπες αρχές (Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειάρχη, Βουλευτή), Η φετινή μειωμένη παραγωγή των αγροτών αλλά και Η διάθεση χώρων, σε παραγωγούς των Γρεβενών…

Δημοσθένης Κουπτσίδης:

Γιώργος Δασταμάνης



Κώστας Παλάσκας:

Κώστας Μπουρέλας:

Περισσότερες εικόνες στον ΑΕΤΟ



