Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Οι χώρες της ευρωζώνης έχουν εξοικονομήσει περί τα 1 τρισ. ευρώ σε κόστος εξυπηρέτησης χρέους από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, και οι κυβερνήσεις τώρα προσπαθούν να πιέσουν την ΕΚΤ να διατηρήσει το κόστος δανεισμού χαμηλά, ανέφερε η Bundesbank.



Με τα επιτόκια να διαμορφώνονται σε ιστορικό χαμηλό, η Ιταλία έχει καταγράψει την μεγαλύτερη εξοικονόμηση σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, και οι πιο χρεωμένες κυβερνήσεις ίσως δυσκολευτούν να ανταπεξέλθουν στην αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης χρέους όταν αυξηθούν τα επιτόκια, αναφέρει η γερμανική κεντρική τράπεζα. «Υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος η εμπιστοσύνη για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των μεμονωμένων χωρών να διαβρωθεί μόλις αυξηθούν τα επιτόκια, απειλώντας να ασκήσουν πιέσεις τη νομισματική πολιτική για να το αντιμετωπίσει αυτό», αναφέρει η κεντρική τράπεζα στο μηνιαίο της report, όπως αναφέρουν οι New York Times.



Εκτός της Ιταλίας, και η Ολλανδία, η Αυστρία, η Γαλλία και το Βέλγιο ήταν μεταξύ των χωρών που εξοικονόμησαν τα περισσότερα. Η Γερμανία εξοικονόμησε περί τα 240 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη Bundesbank. Η γερμανική κεντρική τράπεζα επεσήμανε ότι η Ελλάδα εμπίπτει σε διαφορετική κατηγορία, από τη στιγμή που έχει λάβει τρία προγράμματα διάσωσης από την αρχή της κρίσης, αλλά ένας παρόμοιος υπολογισμός θα έδειχνε πως έχει εξοικονομήσει περισσότερο από το 21% του ΑΕΠ σε εξυπηρέτηση κόστους. iefimerida loading…

