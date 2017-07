Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Αφού η κυβέρνηση Τσίπρα δεν μπόρεσε να πείσει τους πιστωτές να πάρoυν μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους και να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δοκιμάζει τώρα τις αγορές. Με τον τρόπο αυτό σχολιάζει την έξοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές, το διεθνές πρακτορείο Bloomberg, σημειώνοντας ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός επιδιώκει να βρει μια διέξοδο από το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης που λήγει τον Αύγουστο του 2019 και να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας που φτάνουν περίπου στα 19 δισ. ευρώ.



Η χώρα, που ήταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης από το 2009, επιστρέφει στις αγορές μετά από τρία χρόνια, με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, προσθέτει το πρακτορείο και αναφέρεται στην ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου.



Συμπληρώνει επίσης ότι καλούνται τους επενδυτές που διακρατούν προηγούμενα ομόλογα που λήγουν το 2019 για «ρολάρισμα» των τίτλων, με νέους τίτλους. iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 24th, 2017 at 19:01 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.