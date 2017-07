Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Η απογευματινή σου ρουτίνα σε παχαίνει. Μάθε πώς θα αποφύγεις τις θερμιδικές παγίδες. Ξυπνάς το πρωί, παίρνεις το σωστό πρωινό, κάνεις γυμναστική, πακετάρεις το υγιεινά μαγειρεμένο μεσημεριανό για το γραφείο, έχεις προγραμματίσει και το ελαφρύ βραδινό, και είσαι αποφασισμένη να αποφύγεις οποιαδήποτε θερμιδική ατασθαλία βρεθεί στο δρόμο σου.



Κι ύστερα η ώρα πάει 4. Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Alissa Rumsey, το απόγευμα είναι η-πιο-πιθανό-να-κάνεις-λάθη-ώρα για τη σιλουέτα σου, και αυτές είναι οι πέντε συχνότερες παγίδες που σου προσθέτουν βάρος. 1. Επιβραβεύεις (συχνά) τον εαυτό σου. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να σκεφτόμαστε ότι έχοντας γυμναστεί νωρίτερα στη μέρα ή ότι θα γυμναστούμε το βράδυ, «αξίζουμε» μια λιχουδιά. Κι ενώ είναι αλήθεια ότι η συστηματική γυμναστική επιτρέπει να φάμε και κάτι παραπάνω, συχνά υπερεκτιμούμε τις θερμίδες που καίμε με την άσκηση και υποτιμούμε αυτές που παίρνουμε τρώγοντας το αγαπημένο μας γλυκό. Θα ήταν καλό να μη βλέπουμε το φαγητό ως επιβράβευση για την αθλητική μας δραστηριότητα. 2. Τρως χωρίς να πεινάς Είναι πολύ συνηθισμένο το απόγευμα να τρώμε σνακ που έχουν ξεμείνει απλά και μόνο επειδή είναι εκεί. «Δεν είναι κακό να τρώμε σνακ, αρκεί να το κάνουμε όταν το θέλουμε πραγματικά και θα το απολαύσουμε.Πριν φας λοιπόν ακόμα ένα μπισκότο καλό είναι να σκεφτείς αν όντως έχεις ανάγκη από γλυκό ή αν τρως μηχανικά», τονίζει η Δρ. Rumsey 3. Κάθεσαι όλη τη μέρα Μια ακόμα λανθασμένη αντίληψη για τη γυμναστική, είναι ότι μία ώρα αρκεί για όλη την υπόλοιπη μέρα. Έτσι αποφεύγουμε κάθε δραστηριότητα επειδή γυμναστήκαμε ήδη ή θα γυμναστούμε μετά. Αυτό όμως είναι μεγάλο λάθος σύμφωνα με την Δρ. Rumsey που μας προτρέπει να κινηθούμε έστω και λίγο. «Περπάτα λίγο στο γραφείο, πήγαινε τουαλέτα σε άλλο όροφο (με τις σκάλες), κάνε ένα τηλέφωνο όρθιος. Μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά δεν έχεις ιδέα πόσο θα βοηθήσουν».



4. Το happy hour μετά τη δουλειά «Όταν πας μετά το γραφείο στο κοντινό μπαρ που έχει happy hour, δε σκέφτεσαι ποτέ ότι ένα κοκτέιλ μπορεί να έχει ίδιες θερμίδες με ένα γλυκό. Μια καλή λύση είναι να αποφύγεις τα κοκτέιλ, που έχουν συνήθως πολλή ζάχαρη, και να επιλέξεις ένα ποτήρι κρασί ή μια μπύρα», προτείνει η διαιτολόγος. 5. Προσπαθείς σκληρά να κάνεις την τέλεια διατροφή. Όταν είμαστε υπερβολικά αυστηροί με τη διατροφή μας, το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να έρθει πιο δύσκολα ή και καθόλου, μιας και η διατήρηση ενός τόσο αυστηρού προγράμματος είναι αρκετά απαιτητική και επίπονη. «Το παν είναι η ισορροπία. Χρειάζεται και το γλυκό και η «κοπάνα» από το γυμναστήριο για μια μέρα χαλάρωσης. Όταν έχεις απόλυτη και αυστηρή αντίληψη για τη διατροφή, είναι εύκολο να απογοητευτείς και να τα παρατήσεις όλα απλά γιατί μια μέρα έφαγες λίγο παραπάνω. Ουσιαστικά, θες η σωστή διατροφή να γίνει τρόπος ζωής κι όχι ταλαιπωρία λίγων εβδομάδων» συμβουλεύει η Rumsey. bovary loading…

