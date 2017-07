Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα καθημερινά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος είναι η κακοσμία του στόματος. Τις περισσότερες φορές είναι πιο έντονη το πρωί πριν βουρτσίσουμε τα δόντια μας ή φάμε και πιούμε κάτι. Η πρωινή κακοσμία προκαλείται από το σάλιο που στεγνώνει στο στόμα κατά τη διάρκεια του ύπνου.



Δείτε παρακάτω τρεις τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε δροσερή και ευχάριστη αναπνοή. 1. Κανέλα Το αγαπημένο μπαχαρικό περιέχει αιθέρια έλαια που καταπολεμούν τα βακτήρια της στοματικής κοιλότητας τα οποία προκαλούν δυσάρεστη αναπνοή. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι τσίχλες με γεύση κανέλας, βοηθούν να έχετε δροσερή και φρέσκια αναπνοή. Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε κανέλα στον καφέ, το μήλα ή το γιαούρτι. 2. Αγγούρι Λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, είναι ιδανικά για την αντιμετώπιση της κακής αναπνοής. Το νερό εμποδίζει την ξηροστομία και απομακρύνει τα ανεπιθύμητα υπολείμματα τροφών που μπορεί να μείνουν στο στόμα μετά το γεύμα. Όπως και τα μήλα, προάγουν την παραγωγή σάλιου και ενυδατώνουν τη στοματική κοιλότητα. Ανάλογη δράση με το αγγούρι, έχει και το σέλινο.



3. Γκρέιπφρουτ Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, που βοηθά στον έλεγχο των βακτηρίων στο στόμα, ενώ παράλληλα καταπολεμά την ουλίτιδα, η οποία είναι αιτία δυσοσμίας του στόματος. Προσπαθείτε να τρώτε καθημερινά εσπεριδοειδή, ώστε να παίρνετε την απαραίτητα ποσότητα βιταμίνης C. baby loading…

