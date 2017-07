Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί το κινητό και η τουαλέτα να είναι τα πρώτα που σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε αντικείμενα που συγκεντρώνουν μικρόβια αλλά αυτά δεν είναι τα μοναδικά. Επιπλέον, σύμφωνα με αμερικανική έρευνα δεν είναι αυτά που συγκεντρώνουν και τα περισσότερα μικρόβια. Υπάρχουν… υπεράνω υποψίας επιφάνειες με περισσότερα μικρόβια και πιθανόν δεν πάει το μυαλό μας.



Δείτε μερικές από αυτές… 1. Κουμπί ασανσέρ Το κουμπί του ισογείου στο ασανσέρ είναι ένα σημείο με πολλά μικρόβια, καθώς όλοι όσοι μπαίνουν στο ασανσέρ το πατάνε. Ιδιαίτερα συχνοί σε αυτό το σημείο είναι οι ρινοϊοί. 2. Λαβές Η λαβή της καφετιέρας ή του βραστήρα στο γραφείο, την οποία συνήθως πιάνουμε το πρωί μόλις μπούμε στο γραφείο, χωρίς να έχουμε πλύνει τα χέρια μας, επίσης συγκεντρώνει πολλά μικρόβια.



3. Οθόνες αφής Στην πρώτη θέση είναι οι οθόνες αφής οι οποίες πλέον αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το 50% αυτών είναι μολυσμένες με μικρόβια που κανονικά διαβιούν στο εντερικό σύστημα. baby loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 24th, 2017 at 22:11 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.