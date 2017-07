Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Πριν λίγες ημέρες η Opel παρουσίασε το πρώτο μοντέλο, μετά την εξαγορά της (το Μάρτιο υπεγράφη το προσύμφωνο και τον Αύγουστο ολοκληρώνεται η συμφωνία, ενώ η συνεργασία έχει ήδη 4,5 χρόνια ιστορίας) από το group PSA (Peugeot/Citroen), που δημιουργεί τον δεύτερο σε όγκο όμιλο της Ευρώπης με το 17% της αγοράς. Πρόκειται για το Crossland X, ένα από τα μοντέλα της «τριλογίας» Χ που τοποθετείται στην κατηγορία Β, μαζί με το αδελφό Mokka X, ενώ το φθινόπωρο αναμένεται ο «μεγάλος αδελφός» της οικογένειας Χ, το Grandland X, που θα τοποθετηθεί στην κατηγορία C, όντας αισθητά μεγαλύτερο από τα προηγούμενα. Ο λόγος που η φίρμα αντιπροσωπεύεται με τρία μοντέλα, που ουσιαστικά αλληλεπικαλύπτονται σε πολλά σημεία, είναι το ότι, η κατηγορία SUV/Croossover έχει πενταπλασιάσει τις πωλήσεις της από το 2010. Το Crossland X, που θα βγαίνει μόνο σε έκδοση 4Χ2, είναι «χτισμένο» πάνω στο πάτωμα του επόμενου Peugeot 2008 και χρησιμοποιεί σε πολλές εκδόσεις κινητήρες και κιβώτια της γαλλικής φίρμας. Συγκριτικά με το Opel Mokka X (που διατίθεται με προαιρετική τετρακίνηση για περιστασιακή χρήση εκτός δρόμου), το Crossland X προορίζεται για αστικές περιοχές με μελετημένες εξωτερικές διαστάσεις, ενώ είναι ιδανικό και για ψώνια αλλά και εκδρομές. Με μήκος 4,21 μ., είναι 16 εκ. μικρότερο από ένα Astra αλλά ταυτόχρονα 10 εκ. ψηλότερο και έτσι οι επιβάτες απολαμβάνουν την εξαιρετική ορατότητα που τους παρέχουν τα υπερυψωμένα καθίσματα. Επιπλέον, το νέο μοντέλο συνοδεύεται από εξαιρετικές καινοτομίες που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ασφαλέστερη, πιο άνετη και ευκολότερη. Σύστημα Καινοτόμων Προβολέων Full LED, head up display και Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας 180-μοιρών (Panoramic Rear View Camera) μαζί με Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist), Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Alert) με ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking) , Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System) , Σύστημα Αναγνώρισης Παρέκκλισης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist), Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης και Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Speed Sign Recognition και Side Blind Spot Alert) είναι μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Το Crossland X διαθέτει επίσης συνδεσιμότητα Opel OnStar με Wi-Fi Hotspot και άλλες υπηρεσίες όπως κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο και αναζήτηση χώρου στάθμευσης . Επίσης: σύγχρονη τεχνολογία IntelliLink infotainment συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto με έγχρωμες οθόνες αφής έως 8 ιντσών. Επίσης συμβατά smartphones μπορούν να φορτίζονται ενώ χρησιμοποιούνται με ασύρματη επαγωγική φόρτιση..



Με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής/υλικών και ιδιαίτερα ευχάριστο εσωτερικό, είναι ευρύχωρο, διαθέτει σχεδόν άριστη ποιότητα κύλισης και μπορεί να μεταφέρει έως και 5 επιβάτες μαζί με 410 λίτρα αποσκευών, που αυξάνουν στα 520 αν μετακινηθεί προς τα εμπρός το συρόμενο (κατά έως και 15 εκ.) πίσω κάθισμα και φθάνουν τα 1255 αν αναδιπλωθούν πλήρως τα πίσω καθίσματα. Προς το παρόν διατίθεται με τρεις κινητήρες, οι δυο εκ των οποίων δυο είναι βενζίνης (ένας ατμοσφαιρικός 1.200 κ.εκ. με 81 ίππους και ένας turbo 1.200 κ.εκ. με 110 ίππους) και ένας diesel (1600 κ.εκ. με 99 ίππους). Οι κινητήρες αυτοί ανήκουν στην Peugeot και συνδυάζονται με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων, ενώ η έκδοση 1,2 Turbo διατίθεται και με αυτόματο 6 σχέσεων. Σε μια όμορφη και αντιπροσωπευτική διαδρομή από και προς τα Μέθανα, οδηγήσαμε αρχικά την έκδοση 1,2 Τ με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και μας άρεσαν πολύ η ποιότητα κατασκευής/υλικών, η άριστη λειτουργία του αυτόματου κιβωτίου και η ποιότητα κύλισης μαζί με τον ελάχιστο θόρυβο που φθάνει στην καμπίνα, ενώ σε καμμιά περίπτωση δεν γίνονται αντιληπτοί κραδασμοί από τον 3κύλινδρο κινητήρα. Οι 110 ίπποι κινούν σβέλτα το αμάξωμα και η γρήγορη ανταπόκριση του κιβωτίου στο πάτημα του γκαζιού διευκολύνουν τα προσπεράσματα. Το τιμόνι ελαφρύ και ακριβές βοηθά τον οδηγό να «δουλέψει» μαζί του όταν η μαλακή σε ρύθμιση ανάρτηση αφήνει το αμάξωμα να «πλέει» στις διαμήκεις ανωμαλίες του δρόμου. Την ίδια ώρα και παρά το μαλακό set up της ανάρτησης, στο πέρασμα πυκνών σε διάταξη εγκάρσιων ανωμαλιών παράγεται θόρυβος, αν και η ακαμψία του αμαξώματος δεν επηρεάζει την τροχιά που έχει επιλέξει ο οδηγός. Σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκονται η εργονομία και τα φρένα, ενώ σε λογικά επίπεδα κινήθηκε η κατανάλωση που παρά τον σβέλτο ρυθμό δεν ξεπέρασε τα 8,3 λίτρα/100 χλμ. Στην επιστροφή οδηγώντας την έκδοση 1,6 diesel με 5άρι μηχανικό κιβώτιο, είχαμε σε γενικές γραμμές τις ίδιες εντυπώσεις με παραπάνω, μειονεκτώντας στην σχετική ασάφεια και μεγάλες διαδρομές του μοχλού ταχυτήτων, αλλά πλεονεκτώντας τόσο στην κατανάλωση που μόλις πέρασε τα 7,0 λίτρα και την ροπή στις μικρομεσαίες στροφές που διευκολύνει τόσο τα προσπεράσματα όσο και την μείωση της κατανάλωσης.



Αν πάντως μετά από αυτή την σύντομη εμπειρία είχαμε να διαλέξουμε, θα προτιμούσαμε την έκδοση 1,6 diesel η τιμή της οποίας ξεκινά από τα 19.900 ευρώ. Το Crossland X βρίσκεται ήδη στην ελληνική αγορά με δυο επίπεδα εξοπλισμού (X-Cite & X-Clusive) και τιμές που ξεκινούν από τα 17.300 ευρώ (1,2 Χ-Cite με 81 ίππους και 5άρι μηχανικό κιβώτιο) και φθάνουν τα 21.800 ευρώ (για το 1,2Τ με αυτόματο κιβώτιο). Στις παροχές περιλαμβάνονται 5 χρόνια πλήρους εργοστασιακής εγγύησης, 1 χρόνος δωρεάν συνδεσιμότητα Opel On Star και 100 GB δωρεάν δεδομένων για την λειτουργία on spot Wi-Fi, μιας νέας διευκόλυνσης στα μοντέλα της Opel. newsbeast loading…

