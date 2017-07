Ιούλιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνεται ότι : Σύμφωνα με την με αριθμ. οικ.146896/17-10-2014/Β’2878) ΚΥΑ, απαγορεύεται η χρήση ύδατος από ρέματα, ποτάμια, γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση (αγροτική, ύδρευση, βιομηχανική κ.λ.π.), χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης ύδατος.



Στους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 3.000 έως 5.000 ευρώ. Π.Ε. Γρεβενών

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 24th, 2017 at 20:02 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.