Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αναφερθείτε σε γενικότερα θέματα βίας στο παιδί, παρά μόνο για τους τυχόν τσακωμούς με άλλα παιδιά. Αν και το ιδανικό θα ήταν να συζητήσετε το θέμα μόνο αν δοθεί αφορμή επί του προσωπικού… Επαναλαμβάνουμε, σε καμία περίπτωση μην κάνετε κοινωνό το παιδί σας για την έννοια της βίας απρόκλητα ή για μορφές που δεν το αφορούν και θα πληγώσουν την αθώα ψυχούλα του. Η μόνη αναφορά σε βία να αφορά τυχόν καυγάδες με άλλα παιδάκια.



Αυτό θα πρέπει να γίνει διότι δε ζούμε σε μια κοινωνία όλοι σέβονται όλους και κάποιες φορές, στις σχέσεις μεταξύ παιδιών-κακώς ή καλώς-υπάρχουν και οι καυγάδες. Σε καμία όμως περίπτωση δεν υπονοούμε ότι πρέπει να περάσετε στο παιδί σας το μήνυμα να λύνει με τη βία τις διαφορές του. Αντιθέτως, θα πρέπει να μεγαλώσετε τα παιδιά σας επαναλαμβάνοντας με κάθε ευκαιρία ότι οι διαφορές λύνονται μέσα από το διάλογο. Άρα λοιπόν η βία να αποφεύγεται οπωσδήποτε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα υπερασπιστεί τον εαυτό του αν δεχθεί επίθεση από άλλο παιδί.



Εκτός του ότι μπορεί να χτυπήσει, αναφέρετε στο παιδί ότι αν μεσολαβήσει βίαιο περιστατικό με άλλο παιδί, η φιλία τους διαλύεται άδοξα, κάτι που κανένας από τους δύο δε θα ήθελε προφανώς. Άλλος ένας λόγος λοιπόν να λύσουν πολιτισμένα τις διαφορές τους. Πολύ προσοχή χρειάζεται ώστε να μην κάνετε το παιδί σας καχύποπτο, παρά προσεκτικό. Επίσης, να μένει οπωσδήποτε μακριά από σκηνικά βίας για να μην υπάρξει πρόβλημα. newsbeast loading…

