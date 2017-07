Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Ιταλικά, αγγλικά ή μήπως…ινδικά; Τι γλώσσα θα «μιλάει» τελικά στο μέλλον η Ducati, η οποία φέρεται να πωλείται από τον όμιλο της VW και πιο συγκεκριμένα τη θυγατρική της Audi; Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η ιταλική Benetton έχει υποβάλει ήδη πρόταση εξαγοράς της τάξης περίπου του ενός δισ. ευρώ, ενώ η αξία της Ducati εκτιμάται μεταξύ 900 εκατ. και 1,2 δισ. ευρώ.



Ωστόσο η Benetton καλείται να αντιμετωπίσει πολύ σκληρούς ανταγωνιστές, που είναι διατεθειμένοι επίσης να αποκτήσουν τον φημισμένο κατασκευαστή μοτοσικλετών. Ανάμεσά τους βρίσκεται η ινδική Eicher Motors, στην οποία ανήκει η ιστορική εταιρεία μοτό Royal Enfield και η μάρκα αυτοκινήτων Bajaj Auto. Το γάντι ρίχνει επίσης η αμερικανική Polaris, που έχει γίνει γνωστή κυρίως για τα σπορ μπάγκι της και τα Snowmobile της. Η Polaris ανακοίνωσε πρόσφατα, ότι θα βάλει λουκέτο στην εταιρεία κατασκευής μοτοσικλετών, Victory, την οποία είχε εξαγοράσει πριν 18 χρόνια και καλοβλέπει το σενάριο, να την αντικαταστήσει με τη Ducati. Δυνατά έχουν μπει στο παιχνίδι και οι επενδυτικοί όμιλοι Bain Capital, CVC, Advent, PAI, αλλά και το ιταλικό fund InvestIndustrial. Το τελευταίο είχε πωλήσει τη Ducati το 2012 στην Audi – Volkswagen έναντι 860 εκατ. ευρώ και λέγεται, ότι έχει υποβάλει επίσης προσφορά. Πάντως παίζει και το σενάριο, να ενώσει η Benetton τις δυνάμεις της με κάποιον μεγάλο επενδυτή.



Τις επόμενες ημέρες, θα παρουσιάσει η επενδυτική τράπεζα Evercore στην εντολοδόχο της VW μία μικρή λίστα με τους επικρατέστερους υποψήφιους αγοραστές της Ducati. Από αυτήν θα λείπει το όνομα της Harley – Davidson, η οποία θα ήθελε μεν να αγοράσει την ιταλική φίρμα, τρόμαξε όμως από την υψηλή αξία της και αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή της. Η Ducati εδρεύει στη Μπολόνια της Ιταλίας και εμφάνισε πέρυσι 731 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών και περίπου 100 εκατ. κέρδη προ φόρων. Το συνδικάτο εργαζομένων της Volkswagen δεν επιθυμεί την πώληση της Ιταλίδας θυγατέρας, την οποία έχει χαρακτηρίσει «κόσμημα». Ωστόσο αναμένεται να θυσιαστεί, για να καλύψει η γερμανική μάρκα ένα μέρος της μεγάλης οικονομικής ζημιάς από το σκάνδαλο VW – Gate με τα πειραγμένα λογισμικά των πετρελαιοκινητήρων της. gazzetta loading…

