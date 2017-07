Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 4 άτομα 8 λουκάνικα

1 κιλό από διάφορα μανιτάρια κομμένα κομματάκια

1 σκελίδα σκόρδο

200 γρ. λευκό κρασί

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Μέσα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε το σκόρδο και προσθέτουμε τα λουκάνικα. Μόλις ροδίσουν, σβήνουμε με το κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί και βάζουμε 200 γρ. ζεστό νερό. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να βράσουν σιγά σιγά για 10-15 λεπτά. Προσθέτουμε ύστερα τα μανιτάρια, λίγο αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί για 10 λεπτά περίπου, μόλις δηλαδή είναι έτοιμα τα μανιτάρια.

