Ιούλιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Κιβωτού Γρεβενών η εκδήλωση με τίτλο: Ιαματικός Φυσικός Πόρος Κιβωτού Γρεβενών- Προοπτικές ανάπτυξης.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ξενάγηση στο χώρο των πηγών και στη συνέχεια παρουσίαση των προοπτικών ανάπτυξης τους από τους: Μάρκο Δανά, Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, Ανδρομάχη Τσιώρα, Φυσικοθεραπεύτρια, και Ιωάννη Αναστασιάδη, Σύμβουλο Ανάπτυξης.



Παρουσιάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του ιαματικού πόρου, οι επιδράσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό καθώς και τα οφέλη του ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδιασμού την ερχόμενη προγραμματική περίοδο. Τέλος ο κ. Δανάς ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους σχετικά με την αναγνώριση των ιαματικών πηγών Κιβωτού. η οποία βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα.



Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κιβωτού καθώς και στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κιβωτού για την συμβολή τους στην διοργάνωση της εκδήλωσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

