Ιούλιος 24th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί όταν ήσουν παιδί να μην το σκεφτόσουν και τόσο, αλλά ως ενήλικας πια το ζήτημα της επίσκεψης στην τουαλέτα είναι ένα βασικό πρόβλημα κυρίως όταν δεν βρίσκεσαι στο δικό σου προσωπικό χώρο. Για να είμαστε ειλικρινείς έχει συμβεί σε όλους μας, αφού σχεδόν το μισό της ημέρας μας βρίσκει στο χώρο εργασίας μας και στο «τρέξιμο». Λίγο το φαγητό ή τα σνακ λίγο ο καφές και το νερό που καταναλώνουμε είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθανθούμε αυτή την ανάγκη.



Ποιο από τα δύο φύλα όμως «κολλάει» περισσότερο με την επίσκεψη στην τουαλέτα γιατί αισθάνεται άβολα; Την απάντηση έρχεται να δώσει νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία που διαθέτει στην αγορά το αρωματικό σπρέι τουαλέτας V. I. Poo. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η συγκεκριμένη εταιρεία περισσότερες από τις μισές γυναίκες αισθάνονται άβολα να επισκεφτούν την τουαλέτα για τη «μεγάλη τους ανάγκη» όταν βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους, σε αντίθεση με το ποσοστό των αντρών, που αγγίζει το 29%. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης, ότι οι γυναίκες ντρέπονται το ίδιο όταν βρίσκονται σε αεροπλάνα ή στο σπίτι συγγενών του άντρα τους ή ακόμη σε εστιατόριο. Επιπλέον, η έρευνα επεκτάθηκε και στο χρόνο που ξοδεύει κανείς ενώ επισκέπτεται την τουαλέτα και με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε η εταιρεία, οι Αυστραλιανοί ξοδεύουν κατά μέσο όρο επτά λεπτά όταν είναι στο σπίτι τους, ενώ εκείνοι που επιλέγουν την τουαλέτα στο χώρο εργασίας τους ξοδεύουν έξι λεπτά. Η ίδια έρευνα βρήκε, ότι 20% των ανθρώπων δεν θα επέλεγε να πάει στην τουαλέτα για τη «μεγάλη ανάγκη» στο πρώτο ραντεβού, εξαιτίας της δυσοσμίας, των ήχων αλλά και το γεγονός ότι το ραντεβού αυτό μπορεί να καταλήξει σε πιο τρυφερές στιγμές.



Τέλος, αν αναρωτιέστε ποιο είναι το ιδανικότερο timing για μια επίσκεψη στην τουαλέτα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι με βάση τα στοιχεία της, οι περισσότεροι Αυστραλιανοί προτιμούν να το κάνουν από τις έξι μέχρι τις οκτώ το πρωί, με το σχεδόν 1/3 από αυτούς να χρησιμοποιούν παράλληλα το κινητό ή το τάμπλετ τους για να περάσει γρήγορα η ώρα. bovary loading…

