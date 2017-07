Ιούλιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας (24-7) στην Εγνατία οδό, λίγο πριν τον κόμβο για Γρεβενά (ανατολικό κόμβο), ανάμεσα σε μία μοτοσυκλέτα και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, τα δύο οχήματα που κινούνταν με κατεύθυνση από Κοζάνη για Γρεβενά στην μεσαία λωρίδα, 200 μέτρα περίπου πριν τον κόμβο, «ήρθαν» σε ..επαφή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 55χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας (μεγάλου κυβισμού) ο οποίος κατάγεται από χωριό των Γρεβενών, από το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 37 χρονος, πιθανόν από Θεσσαλονίκη.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν να τραυματιστεί και να μεταφερθεί άμεσα στο Νοσοκομείο Γρεβενών από διασώστες του ΕΚΑΒ, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος αλλά (σύμφωνα με ιατρικές πηγές) εκτός κινδύνου, ενώ ο οδηγός του ΙΧ που όπως φαίνεται στις εικόνες, «εμβόλισε» την μηχανή, ήταν σε κατάσταση σοκ.













Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, πραγματοποιεί η Τροχαία Γρεβενών που έφτασε αμέσως στο συμβάν.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, πραγματοποιεί η Τροχαία Γρεβενών που έφτασε αμέσως στο συμβάν.Δείτε περισσότερες εικόνες εδώ

