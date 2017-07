Ιούλιος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα άκρα φτάνει η κόντρα της κυβέρνησης με τους δικαστές, όπως φαίνεται από το δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα, Κυριακή 23/7, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η μεγαλύτερη Δικαστική Ένωση της χώρας παρομοιάζει την ελληνική κυβέρνηση με τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Πολωνίας(!), κάνοντας λόγο για ωμές νομοθετικές παρεμβάσεις που καταργούν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Στην ίδια ανακοίνωση η ΕΔΕ αναφέρεται αναλυτικά στις προσπάθειες χειραγώγησης της Δικαιοσύνης από τους χειρισμούς της κυβέρνησης, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίξει ότι χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και έμμισθοι κονδυλοφόροι που στράφηκαν σε βάρος της, χαρακτηρίζοντάς τους παρακράτος. Η εκτενής ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ως εξής: «Συστηματικά και μεθοδικά επιχειρείται εδώ και καιρό η πλήρης υποταγή και χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ώστε να λειτουργεί όχι ως ανεξάρτητη εξουσία αλλά ως κυβερνητικός μηχανισμός. Υπουργοί και Βουλευτές εκτοξεύουν καθημερινά αστήρικτες κατηγορίες σε βάρος Δικαστών και Εισαγγελέων για μεροληπτικές αποφάσεις και ύπαρξη σκοπιμοτήτων που στόχο έχουν δήθεν την παρεμπόδιση του Κυβερνητικού έργου. Επιχειρούν έτσι να τρωθεί το κύρος της Δικαιοσύνης ώστε να μπορούν να την ελέγχουν ευκολότερα και να εμφανιστούν οι ίδιοι ως μοναδικοί υπερασπιστές της νομιμότητας και ‘’γνήσιοι εκφραστές του κοινού συμφέροντος’’, ακολουθώντας το παράδειγμα της Τουρκίας και της Πολωνίας, οι κυβερνήσεις των οποίων είτε με διώξεις κατά δικαστικών λειτουργών είτε με ωμές νομοθετικές παρεμβάσεις καταργούν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Για τις εξελίξεις στην Πολωνία έχει εκδοθεί ήδη αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στον Πρόεδρο της Χώρας και υπάρχει μεγάλο κύμα διεθνών αντιδράσεων. Ο δικαστικός έλεγχος των νόμων, που θωρακίζει ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα από κρατικές αυθαιρεσίες, θεωρείται πλέον εμπόδιο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Στην Ελλάδα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπερασπίστηκε, όπως ήταν υποχρεωμένη, με σθένος και αποφασιστικότητα τη Συνταγματική νομιμότητα. Προτάξαμε θεσμικά θέματα και εμποδίσαμε τους σχεδιασμούς που επιχειρήθηκαν από άμισθους συμβούλους του Πρωθυπουργού και κυβερνητικούς παράγοντες για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών κατά παράβαση ρητών συνταγματικών επιταγών. Εμποδίσαμε ακόμη τους σχεδιασμούς κυβερνητικών παραγόντων σε σειρά ζητημάτων που αφορούσαν νομοθέτηση αντίθετη προς το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό δίκαιο και στηρίξαμε δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι λόγω της δικαιοδοτικής κρίσης που εξέφεραν, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν την εχθρότητα ορισμένων. Στην απόπειρα ελέγχου και υποταγής της Δικαιοσύνης, χρησιμοποίησαν από τότε τους πιο βρώμικους μηχανισμούς που διαθέτει το Κράτος: το παρακράτος ευτυχώς ελάχιστων διαθέσιμων «δημοσιογράφων» – έμμισθων κονδυλοφόρων. Οι εντολείς τους καλύπτονται συχνά πίσω από «ασυλίες» και προνόμια και παραμένουν στο παρασκήνιο, χρησιμοποιώντας ενίοτε το κοινοβουλευτικό βήμα, για βολικούς μονολόγους. Οι ίδιοι οι εντολοδόχοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα αφού οι συκοφαντίες και οι μηχανορραφίες είναι το κύριο επάγγελμά τους. Στο στόχαστρο αυτών των κύκλων μπήκε από χθες και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης, που σήκωσε μεγάλο βάρος της ανυποχώρητης μάχης της Ένωσης για την Δικαστική Ανεξαρτησία και την Δημοκρατία, με έωλες και ανυπόστατες λασπολογίες. Διαμηνύουμε στους διάφορους σκευωρούς και στους προστάτες τους ότι η Ένωσή μας θα πράττει το καθήκον της, που είναι η κατοχύρωση του ελεύθερου δικαστικού φρονήματος και η συνταγματική ομαλότητα, με οποιοδήποτε τίμημα, χωρίς να φοβάται από τέτοιου είδους πιέσεις, που αντίθετα δυναμώνουν την προσήλωσή μας. Η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται τους τεράστιους κινδύνους που ελλοχεύουν από μια αδηφάγο εκτελεστική εξουσία, που επιθυμεί με τη χρήση κάθε μέσου να δρα ανεξέλεγκτη, τη στιγμή που η εμπιστοσύνη των πολιτών σ’ αυτήν ως θεσμού αγγίζει μετά βίας το 13% (το χαμηλότερο σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες)».

ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας να σταματήσει τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης Ιστορική χαρακτηρίζει η ΝΔ την ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τονίζοντας ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από μια ισχυρή και ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ικανή να προστατέψει τους πολίτες και να αποδώσει το δίκαιο. Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ: «Μια ημέρα πριν την 43η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με μια ιστορική ανακοίνωση καταγγέλλει ευθέως την Κυβέρνηση για το σύνολο των παρεμβάσεων και επιθέσεων στη Δικαιοσύνη, που στοχεύουν στην πλήρη υποταγή και χειραγώγηση της. Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εγρήγορσης προς όλους τους Έλληνες πολίτες. Όταν οι Έλληνες δικαστές αισθάνονται διαρκείς παρεμβάσεις από την κυβερνητική εξουσία, η Δημοκρατία στη χώρα μας δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η κοινωνία έχει ανάγκη από μια ισχυρή και ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ικανή να προστατέψει τους πολίτες και να αποδώσει το δίκαιο. Ο κ. Τσίπρας, έστω και τώρα, πρέπει να συνειδητοποιήσει τις βαριές του ευθύνες και να σταματήσει τον ολισθηρό δρόμο της χειραγώγησης της ελληνικής Δικαιοσύνης». Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ Με μια σκληρή ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση επιμένει να εκτοξεύει βολές στη Δικαιοσύνη. Και απαντώντας στο δριμύ κατηγορώ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τους κατηγορεί ότι ανέλαβαν «την υπεράσπιση της ΝΔ για τις καταγγελίες που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας γαι τον πρώην υπουργό κ. Αθανασίου και τους συνεργάτες του πρώην δικαστικούς, οι οποίοι φέρονται να αποφυλάκιζαν με μεθοδεύσεις από εμπόρους ναρκωτικών μέχρι καταχραστές δημοσίου χρήματος». Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει μεταξύ άλλων στους δικαστές το ερώτημα: «Θα αποδίδουν δικαιοσύνη ή θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως μακρύ χέρι της Νέας Δημοκρατίας και του διεφθαρμένου παλιού πολιτικού συστήματος;». Ολόκληρη η ανακοίνωση: Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με μια πράγματι πρωτοφανή ανακοίνωση φαίνεται να αναλαμβάνει και επισήμως το ρόλο της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση. Χωρίς ντροπή, ανέλαβε την υπεράσπιση της Ν.Δ. για τις καταγγελίες που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας για τον πρώην υπουργό κ. Αθανασίου και τους συνεργάτες του πρώην δικαστικούς, οι οποίοι φέρονται να αποφυλάκιζαν με μεθοδεύσεις από εμπόρους ναρκωτικών μέχρι καταχραστές δημοσίου χρήματος. Ο κ. Αθανασίου αισθάνεται τώρα προφανώς πιο άνετα, έχοντας την κάλυψη των πρώην συναδέλφων του στην προσπάθειά του να συγκαλύψει τις ευθύνες του για όσα πρωτοφανή του καταλογίζονται. Τα ερωτήματα, όμως, παραμένουν: οι δικαστές και οι ενώσεις τους τι ρόλο θα παίξουν στη μεγάλη προσπάθεια για την ανασύνταξη της χώρας; Θα αποδίδουν δικαιοσύνη ή θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως μακρύ χέρι της Νέας Δημοκρατίας και του διεφθαρμένου παλιού πολιτικού συστήματος; Ας ξέρουν όμως αυτό: εκτός από παραδικαστικά κυκλώματα, αντιδραστικούς και συνοδοιπόρους της Ν.Δ., το δικαστικό σώμα έχει και δικαστές που τιμούν το λειτούργημα και τους όρκους τους. Όσο για τα μαθήματα περί δημοκρατίας, η Ένωση θα έπρεπε να είναι πιο φειδωλή όταν απευθύνεται στην Αριστερά που μάτωσε για να μπορούν σήμερα οι εν λόγω κύριοι και κύριες να βρίσκονται πάνω στις έδρες τους. Μαξίμου: Επίθεση σε δικαστές και ΝΔ Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, και το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού εξέδωσε δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Αναφέρει συγκεκριμένα: Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ως επαγγελματικό σωματείο, καλό θα ήταν να μην παρασύρεται σε ρόλο γραφείου Τύπου της ΝΔ. Η ίδια η ΝΔ όμως και ιδιαίτερα ο κος Μητσοτάκης οφείλουν να απαντήσουν ευθέως για τον πρώην υπουργό και στενό του συνεργάτη: Έδωσε ο κύριος Αθανασίου χάρη σε έμπορο κοκαΐνης; Ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη συνεργάτες του μετά από καταθέσεις για πιθανό χρηματισμό; ΠΑΣΟΚ: Μεθοδικές και στοχευμένες επιθέσεις Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε την κόντρα της κυβέρνησης με τους δικαστές και τους εισαγγελείς. «Τον τελευταίο καιρό, όλες οι Ενώσεις των δικαστών όλων των κλάδων, έχουν επισημάνει τις μεθοδικές και στοχευμένες επιθέσεις στη δικαιοσύνη από την Κυβέρνηση. Με στόχο τη χειραγώγηση και την αιχμαλωσία των δικαστών και της δικαιοσύνης. Αυτές οι επιθέσεις δεν αφορούν μόνο τη δικαιοσύνη, αλλά κάθε Ανεξάρτητη αρχή και εξουσία», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση. Και καταλήγει: «Καθεστωτικές λογικές και πρακτικές. Τελικά με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπάρχει πρόβλημα Δημοκρατίας στον τόπο».

Ποτάμι: Κανείς να μην αδιαφορήσει «Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην οποία καταγγέλλεται η προσπάθεια υποταγής και χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, θέτει ευθέως ζήτημα Δημοκρατίας στη χώρα». Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ποτάμι, και συνεχίζει: «Και μόνο η σύγκριση της Ελλάδας με την Τουρκία του Ερντογάν και την Πολωνία συνιστά ένα ηχηρό σήμα για το οποίο δεν επιτρέπεται σε καμιά δημοκρατική δύναμη να αδιαφορήσει. Τα όσα επίσης βαρύτατα καταγγέλονται περί χρησιμοποίησης “έμμισθων κονδυλοφόρων” και “σκευωρών” δείχνουν τη λειτουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού με βάση κυβερνητικό σχέδιο. Δίχως διάκριση των εξουσιών δεν μπορεί να λειτουργήσει η Δημοκρατία. Οι παρακρατικοί μηχανισμοί πρέπει να ξηλωθούν. Τα σχέδια που παραπέμπουν σε αυταρχικά καθεστώτα δεν πρέπει να περάσουν». iefimerida

