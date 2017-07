Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Υλικά για 4 άτομα 400 γρ. πέννες

400 γρ. ντομάτες κόκκινες σκληρές κομμένες καρέ

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο

20 φύλλα βασιλικό κομμένα με το χέρι

10 φύλλα μέντα κομμένα με το χέρι

1 πιπεροτσίνο ψιλοκομμένο

50 γρ. κάπαρη

50 γρ. ελιές πράσινες και μαύρες κομμένες στη μέση (χωρίς το κουκούτσι)

Ελαιόλαδο όσο χρειάζεται

Μυζήθρα αλμυρή τριμμένη (για το σερβίρισμα)

Αλάτι Εκτέλεση Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τις ντομάτες και προσθέτουμε το σκόρδο, τη μέντα, το βασιλικό, το πεπεροντσίνο, την κάπαρη, τις ελιές και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε στο ψυγείο για 2 – 3 ώρες. Σε μία κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό, βράζουμε τις πέννες, τις σουρώνουμε καλά και τις ρίχνουμε μέσα στο μπολ. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε με το τριμμένο τυρί.

