Ιούλιος 23rd, 2017

Το πρόγραμμα της γεώτρησης στο τεμάχιο 11 της κυπριακής ΑΟΖ προχωρεί κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, αλλά απέφυγε να επεκταθεί περισσότερο.



Ο υπουργός είπε ότι δηλώσεις θα γίνουν όταν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, προσθέτοντας «ελπίζουμε σε θετικό αποτέλεσμα». Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε ότι «η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην προκλητικότητα της Τουρκίας, είναι να συνεχίσει να ολοκληρώνει τον ενεργειακό της σχεδιασμό». Σε ερώτηση, κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάζεται με άλλες χώρες, με τις οποίες υπάρχει συνεργασία στα ενεργειακά θέματα, όπως η Ελλάδα, το Ισραήλ και ο Λίβανος, ο Γιώργος Λακκοτρύπης είπε: «Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια διαμορφώσαμε αυτή τη στρατηγική, να χτίσουμε και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τα γειτονικά κράτη πρωτίστως, αλλά και με άλλα κέντρα επιρροής, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι». Και προσέθεσε ότι συνεχώς, σε διμερές, τριμερές ή ακόμα και σε τετραμερές επίπεδο, διευρύνονται οι σχέσεις της Κύπρου με το Ισραήλ, τον Λίβανο, πολύ πρόσφατα με την Αίγυπτο και την Ιορδανία και, «βεβαίως, πάντοτε με το διαχρονικό στήριγμα μας την Ελλάδα».



Αναφορικά με την παρουσία πολεμικών σκαφών της Γαλλίας στην περιοχή της γεώτρησης, ο υπουργός δεν θέλησε να επεκταθεί σ’ αυτό το θέμα, προσθέτοντας πως «δεν θέλουμε να στρατιωτικοποιήσουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

