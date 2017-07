Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Δύο από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες του σκοτεινού Διαδικτύου, το AlphaBay και το Hansa, τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά από διεθνείς έρευνες. Οι δύο ιστοσελίδες συνδέονταν με το εμπόριο παράνομων αντικειμένων, όπως ναρκωτικά, όπλα, κακόβουλο λογισμικό και κλεμμένα δεδομένα.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Europol, στο AlplaBay ήταν καταχωρημένα τουλάχιστον 250.000 ναρκωτικά και άλλες τοξικές ουσίες. «Οι λαθρέμποροι ναρκωτικών και άλλοι εγκληματίες δέχτηκαν σήμερα μεγάλο πλήγμα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Europol Ρομπ Γουέινραϊτ. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, οι λειτουργία του AlphaBay είχε σταματήσει από τις αρχές του Ιουλίου, αυξάνοντας τις υποψίες μεταξύ των χρηστών ότι είχε να κάνει με τις αρχές επιβολής του νόμου. «Γνωρίζουμε ότι πολλοί Αμερικάνοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ναρκωτικά που είχαν αγοράσει από το AlphaBay», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τζεφ Σέσιονς. «Ένα από τα θύματα ήταν ένα κορίτσι μόλις 18 ετών, η οποία τον Φεβρουάριο πέθανε από υπερβολική δόση ενός ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς που είχε αγοράσει από το AlphaBay». Ο ίδιος είπε επίσης ότι την ίδια τραγική μοίρα είχε και ένα παιδί μόλις 13 ετών. Ο Σέσιονς προειδοποίησε τους εγκληματίες ότι δεν μπορούν να κρυφτούν από τις αρχές συνεχίζοντας τις παράνομες δραστηριότητές τους στο σκοτεινό Διαδίκτυο. «Δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Θα σας ανακαλύψουμε», τόνισε ο ίδιος. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι μεταξύ των παράνομων ναρκωτικών που διατίθενται στο AlphaBay είναι η ηρωίνη και η φαιντανύλη.



Τις έρευνες διεξήγαγε το FBI σε συνεργασία με την Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών και τις ολλανδικές αστυνομικές αρχές. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Λιθουανία. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

