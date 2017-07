Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Η αϋπνία είναι συχνό φαινόμενο σε πολλούς ανθρώπους και αρκετά ενοχλητικό αφού στερεί την ενέργεια της επόμενης μέρας. Εκτός από άλλους παράγοντες, σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή μας καθώς υπάρχουν τροφές και ποτά που μας «κλέβουν» τον ύπνο.



Δείτε παρακάτω τρεις από αυτές… 1. Παγωτό Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε λιπαρά και ζάχαρη μπορεί να αναστατώσει τον ύπνο σας. Γενικά, οι λιπαρές τροφές πρέπει να καταναλώνονται το πρωί ή τουλάχιστον τρεις ώρες πριν κοιμηθείτε. Η ζάχαρη οδηγεί σε αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που μπορεί να σας ξυπνήσει. Αν θέλετε να φάτε οπωσδήποτε κάτι πριν τον ύπνο, προτιμήστε τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες, όπως ένα βραστό αυγό ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς.



2. Ζυμαρικά Ιαπωνική μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι έτρωγαν ζυμαρικά πριν τον ύπνο είχαν δυσκολία να κοιμηθούν και ο ύπνος τους είχε μικρότερη διάρκεια σε σχέση με όσους έτρωγαν ρύζι. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στον γλυκαιμικό δείκτη των τροφών. Το καστανό ρύζι έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι απελευθερώνει αργά και σταθερά το σάκχαρο στο αίμα. 3. Τυρί Τα τυριά υψηλής ωρίμανσης είναι πλούσια σε τυραμίνη, ένα αμινοξύ που προκαλεί στον εγκέφαλο απελευθέρωση διεγερτικών ουσιών που καθυστερούν τη χαλάρωση. Αν θέλετε να φάτε τυρί πριν τον ύπνο, προτιμήστε ανθότυρο ή cottage που δεν έχουν τυραμίνη. baby loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 23rd, 2017 at 09:52 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.