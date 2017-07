Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Απεχθάνεστε τα σπυράκια στο δέρμα σας; Κι εγώ. Γι’ αυτό δοκίμασα τον φυσικό τρόπο αντιμετώπισής τους. Και πέτυχε.



Βαδίζοντας γοργά προς τα πρώτα -άντα, μερικές φορές, αναρωτιέμαι πόσο χρονών πρέπει να φτάσω για να σταματήσω να βγάζω σπυράκια. Όπως κάθε παθούσα φίλη, έτσι κι εγώ έχω διαβάσει, δοκιμάσει και εμπιστευτεί, κατά καιρούς, ένα σωρό τεχνικές για να τα εξαφανίσω από το πρόσωπο ή άλλα σημεία του σώματος (π.χ. πλάτη-ugh), αλλά αυτά επιμένουν να επανεμφανίζονται. Όχι τα ίδια. Άλλα, διαφορετικά. Κάθε φορά κι ένα καινούριο, σε διαφορετικό σημείο. Άλλοτε μικρό και άλλοτε αρκετά μεγάλο ώστε να φαίνεται από το διάστημα. ‘Αλλες φορές κατακόκκινο κι άλλες ροζουλί. Έτσι, για να μη βαριέμαι. Είχα αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει σωτηρία, μέχρι που δοκίμασα αυτό το κόλπο! Διαβάζοντας μια μέρα για τα θαυματουργά οφέλη του μυλόξυδου στο μεταβολισμό, στην πέψη, στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας (μόνο παγκόσμια ειρήνη δεν έχει καταφέρει να φέρει ακόμα το μυλόξυδο), σαν το μάτι μου να έκανε Control F (αναζήτηση στα pc) στη λέξη «σπυράκια», έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που μιλούσε για τη χρήση του συγκεκριμένου αποστάγματος ως τονωτική λοσιόν ενάντια στην ακμή (όχι τη βαρβάτη ακμή, αλλά την πιο ήπια πλην αρκετά ενοχλητική). Όπως ισχυριζόταν η δερματολόγος του άρθρου, το μυλόξυδο περιέχει οξεικό οξύ το οποίο έχει αντιβακτηριδιακή και κερατολυτική δράση, δηλαδή εξουδετερώνει τους ύπουλους μικροοργανισμούς που ευθύνονται για την εμφάνιση των σπυρακιών στο δέρμα. «Σατανικό» σκέφτηκα και το δοκίμασα. Και δούλεψε! Και, κάπως έτσι, είμαι στην ευχάριστη θέση να το μοιραστώ μαζί σας αυτό το αποτελεσματικό και άκρως οικονομικό τιπ. Πως θα κάνετε το μηλόξυδο σύμμαχό σας ενάντια στα (καταραμμένα) σπυράκια. Αρχικά να τονίσουμε το εξής: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηλόξυδο σκέτο πάνω στο δέρμα σας, παρά μόνο διαλυμένο σε νερό διότι μπορεί να το ερεθίσει. Μάλιστα καλό είναι πριν την πρώτη χρήση να κάνετε τεστ σε μια μικρή επιφάνεια της επιδερμίδας σας. Η συνιστώμενη αναλογία είναι ένα μέρος μηλόξυδο και τρια μέρη νερό, αλλά αν δείτε ότι σχηματίζεται κάποια κοκκινίλα στο δέρμα σας αυξήστε τα μέρη νερού και ξαναδοκιμάστε.



Πως θα το χρησιμοποιήσετε σαν τονωτική λοσιόν. Είναι απλό. Θα πάρετε ένα βαμβάκι και θα το βουτήξετε στο μίγμα μηλόξυδου-νερού. Θα ταμπονάρετε τα προβληματικά σημεία, θα το αφήσετε για 15 λεπτά περίπου και θα ξεπλύνετε με κρύο νερό. Στη συνέχεια, ακολουθείτε τη κανονική σας beauty ρουτίνα (κρέμα κ.λπ). Επανάλαβετε 1 με 3 φορές την εβδομάδα και θα δείτε αποτελέσματα. *Να σημειώσω πως σε εμένα προσωπικά λειτούργησε το κόλπο. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το μηλόξυδο να αντικαταστήσει κάποια ολοκληρωμένη θεραπεία για αντιμετώπιση της ακμής. Για οτιδήποτε δοκιμάζετε στην επιδερμίδα του προσώπου σας καλό είναι να συμβουλεύεστε το δερματολόγο σας. bovary loading…

