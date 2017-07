Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Επιπρόσθετο στρες στα νέα παιδιά προκαλούν τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με το πόρισμα έρευνας που διεξήγαγε πρόσφατα η βρετανική οργάνωση για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, Ditch the Label. Η έρευνα διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 10.000 νέων ηλικίας μεταξύ 12 και 20 ετών. Εκ των ερωτηθέντων, το 40% δήλωσε ότι αισθάνεται άσχημα όταν κανείς από τους «φίλους» τους δεν κάνει «like» στις «selfies» τους, ενώ το 35% απάντησε ότι το επίπεδο της αυτοπεποίθησής τους συνδέεται άμεσα από τον αριθμό των «ακόλουθων» που έχουν στα social media.



Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC επικαλούμενο τα πορίσματα της έρευνας, το Instagram αποτελεί το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο για την ανάρτηση κακόβουλων σχολίων. Περίπου το 7% των νέων που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, 6% μέσω του Facebook, 5% μέσω του Snapchat και 2% μέσω του Twitter και του YouTube, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από την πλευρά του το Instagram αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ενθαρρύνει τους χρήστες να αναφέρουν οποιοδήποτε περιεχόμενο εκφοβισμού. «Γνωρίζουμε ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται από άλλους ανθρώπους μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο και για τον λόγο αυτόν επενδύσαμε πρόσφατα σε νέες τεχνολογίες, ώστε το Instagram να είναι ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον», δήλωσε η υπεύθυνη πολιτικής της εταιρείας Μισέλ Νάπτσαν. Από την έρευνα προκύπτει ότι ο ψηφιακός εκφοβισμός είναι ευρέως διαδεδομένος, καθώς το 70% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι έχουν ασκήσει κακόβουλη κριτική σε κάποιο άλλο άτομο στο Διαδίκτυο, ενώ το 17% δήλωσε ότι έχουν πέσει θύματα ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Επιπλέον, ένας στους τρεις ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ζουν με τον φόβο του cyber-bullying, με την εξωτερική τους εμφάνιση να αποτελεί το πιο πιθανό θέμα για πικρόχολη κριτική. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (47%) απάντησαν ότι δεν συζητούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέματα που έχουν να κάνουν με την προσωπική τους ζωής, ενώ πολλοί από αυτούς γράφουν πολύ επιγραμματικά ορισμένα πράγματα για τη ζωή τους. «Οι άνθρωποι έχουν την τάση να μεγαλοποιούν τις προσωπικότητές τους στο Διαδίκτυο και να αποκρύπτουν την πραγματικότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ditch the Label, Λίαμ Χάκετ, ενώ τόνισε ότι τα νέα παιδιά μεγαλώνουν πλέον σε μια «κουλτούρα ανταγωνισμού». «Ο εκφοβισμός στο Διαδίκτυο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα», προσέθεσε ο ίδιος. «Το Διαδίκτυο, όχι μόνο επαναπροσδιορίζει το κλίμα εκφοβισμού αλλά παράλληλα έχει σαφείς επιπτώσεις στην ταυτότητα, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα των νεαρών χρηστών», επισήμανε ο κ. Χάκετ. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για τον έλεγχο των σχολίων που αναρτούν οι χρήστες τους και ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται με πιο άμεσο τρόπο στις καταγγελίες.



«Ζούμε σε μια κουλτούρα ανταγωνισμού, η οποία δυστυχώς αποτελεί το κλίμα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας», επισήμανε. «Συχνά οι γονείς είναι εξίσου εθισμένοι και θα πρέπει να διερωτηθούν τι αντίκτυπο έχει αυτό στην οικογενειακή ζωή. Θα μπορούσε να είναι η ώρα για τους γονείς να πουν ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα στη ζωή από τα κοινωνικά δίκτυα και ότι υπάρχει μια πιο όμορφη εικόνα που ο καθένας μπορεί να δει», δήλωσε ο κ. Χάκετ στο BBC. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας έρχονται σε σχεδόν απόλυτη αντίθεση με πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Διαδικτύου της Οξφόρδης, η οποία δημοσιεύτηκε στις αρχές του τρέχοντος μήνα και αναφέρεται ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 23rd, 2017 at 22:49 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.