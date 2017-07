Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Καθοριστικό παράγοντα για την πορεία ενός προγράμματος απώλειας βάρους αποτελεί η ικανοποίηση του αισθήματος πείνας. Και αυτό γιατί, όσο πιο έντονη πείνα αισθάνεται το άτομο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ακολουθήσει τη δίαιτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Έτσι, η επίτευξη υψηλότερου αισθήματος κορεσμού μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την προσπάθεια, προσφέροντας αίσθημα πληρότητας μετά την ολοκλήρωση των γευμάτων αλλά και στο διάστημα μεταξύ αυτών. Πώς μπορούμε όμως να αισθανθούμε ευκολότερα «χορτάτοι» όταν κάνουμε δίαιτα; Βασικό βήμα είναι ο εμπλουτισμός των γευμάτων και των σνακ με πλούσιες πηγές φυτικών ινών, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού. Επομένως, συνοδεύοντας τα κυρίως γεύματα με σαλάτα και προσθέτοντας προϊόντα ολικής άλεσης, φρούτα ή άλλες πηγές φυτικών ινών στα σνακ μας, βοηθάμε τον οργανισμό να χορτάσει πιο εύκολα και να μην αισθανθεί έντονη πείνα μέχρι το επόμενο γεύμα ή σνακ.



Από την άλλη, είναι προφανές πως η πολύωρη νηστεία μπορεί να προκαλέσει έντονο αίσθημα πείνας, γι' αυτό και προτείνεται τα γεύματα και ενδιάμεσα σνακ της ημέρας να μην απέχουν μεταξύ τους περισσότερες από 3-4 ώρες. Τέλος, ο ρυθμός κατανάλωσης της τροφής παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς όσο πιο γρήγορα καταναλώσουμε το φαγητό που έχουμε σερβίρει στο πιάτο μας, τόσο πιθανότερο είναι να μην προλάβει το σήμα του κορεσμού να φτάσει στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να μην αισθανθούμε πληρότητα και ενδεχομένως να αναζητήσουμε επιπλέον φαγητό.

