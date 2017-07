Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ένα στα τρία περιστατικά άνοιας θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν περισσότεροι άνθρωποι φρόντιζαν την υγεία του εγκεφάλου τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, σύμφωνα με διεθνή έρευνα.



Η μελέτη καταγράφει εννέα παράγοντες κινδύνου, που περιλαμβάνουν την έλλειψη εκπαίδευσης, την απώλεια ακοής, το κάπνισμα και τη σωματική δραστηριότητα και παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο για το Αλτσχάιμερ, στο Λονδίνο. Έως το 2050, 131 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι πιθανό να πάσχουν από άνοια. Σήμερα ο αριθμός αυτός φτάνει τα 47 εκατομμύρια. «Παρότι η άνοια διαγιγνώσκεται στην ενήλικη ζωή, οι αλλαγές στον εγκέφαλο αρχίζουν να αναπτύσσονται πολλά χρόνια πριν» τονίζει στο BBC ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Gill Livingston από το University College London. «Η ανάληψη δράσης τώρα θα βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων με άνοια και των οικογενειών τους και, με αυτόν τον τρόπο, θα μεταμορφώσει συνολικά την κοινωνία» προσθέτει. Η έρευνα, που περιλαμβάνει τη δουλειά 24 ειδικών, επισημαίνει πως στοιχεία του τρόπου ζωής μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση ή τη μείωση του κινδύνου, που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος, για να εμφανίσει άνοια. Αναφέρονται συγκεκριμένα οι παρακάτω εννέα παράγοντες και το ποσοστό με το οποίο «συνεισφέρουν» στον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. – απώλεια ακοής στην ενήλικη ζωή – 9% – αποτυχία ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 8% – κάπνισμα – 5% – κατάθλιψη – 4% – σωματική αδράνεια- 3% – κοινωνική απομόνωση – 2% – υψηλή πίεση – 2% – παχυσαρκία – 1% – διαβήτης τύπου 2 – 1%



Αυτοί οι παράγοντες συνολικά αποτελούν το 35% του κινδύνου. Το υπόλοιπο 65% αφορά παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον άνθρωπο.

