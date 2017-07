Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Η Κατερίνα Παπανάτσιου προανήγγειλε την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των κτισμάτων τα οποία υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό στην Κω, για τα επόμενα δύο χρόνια.



Η υφυπουργός Οικονομικών δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι η απαλλαγή θα αφορά τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και τα οικόπεδα εντός των οποίων βρίσκονται κτίσματα με ζημιές.



Ακόμη, η κ. Παπανάτσιου προανήγγειλε παράταση για 6 μήνες στην πληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών επιχειρήσεων. iefimerida loading…

