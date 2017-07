Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ορατή είναι η απειλή της διακοπής παροχής νερού στη Ρώμη, τις επόμενες ημέρες.



Αν δεν βρεθεί κάποια λύση, από τις 27 Ιουλίου τα σπίτια περισσοτέρων από 1 εκατ. πολιτών θα έχουν παροχή νερού μόνο ανά διαστήματα και οι διακοπές μπορεί να φθάσουν και τις οκτώ ώρες την ημέρα, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο. Βασική αιτία του προβλήματος είναι η μείωση της στάθμης του νερού της λίμνης του προαστίου Μπρατσιάνο, η οποία περιορίζεται αδιάκοπα εδώ και πολλούς μήνες. Για αυτό τον λόγο, η χρήση του νερού της, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της ιταλικής πρωτεύουσας, προς το παρόν θα πρέπει να σταματήσει. Η δήμαρχος της Ρώμης Βιρτζίνια Ράτζι ζήτησε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης σε νοσοκομεία, για τους πυροσβέστες, αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις και στα σπίτια των πολιτών. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, με συνεννόηση της περιφέρειας, του δήμου, και της εταιρείας Acea, που έχει την ευθύνη της ηλεκτροδότησης και του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης της Ρώμης.



Ομως, ο επικεφαλής της εταιρείας, Πάολο Σακάνι, εκτιμά ότι «μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια εναλλακτική οδός, η οποία να μην προβλέπει διακοπές στην παροχή νερού». Η κυβέρνηση Τζεντιλόνι, πάντως, δεσμεύθηκε να δραστηριοποιηθεί και να εργασθεί αδιάκοπα με στόχο την εξεύρεση λύσης, ώστε να περιορισθούν στο ελάχιστο οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις. ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 23rd, 2017 at 18:33 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.