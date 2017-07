Ιούλιος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αφού «σπατάλησε» τα πρώτα 7 λεπτά του τελικού προσπαθώντας να τα… βρει με την επίθεση της, η Εθνική Νέων Ανδρών βρήκε τη θέση της στον… αεροδιάδρομο του Ηρακλείου και «απογειώθηκε» για την κορυφή της Ευρώπης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 65-57 του Ισραήλ στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που φιλοξενήθηκε στην Κρήτη, και «αναρριχήθηκε» στο πρώτο σκαλί του βάθρου για τρίτη φορά στην Ιστορία του και πρώτη μετά από οκτώ χρόνια (χρυσά το 2009 στη Ρόδο και το 2002 στη Λιθουανία). Με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (10) και ριμπάουντ (10) στον αποψινό τελικό, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναδείχθηκε MVP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 15 πόντους, Αντώνης Κόνιαρης, κέρδισε μία θέση στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Με την Εθνική να ψάχνει… απεγνωσμένα της επιθετική της «ταυτότητα» (0/6τρ., 3/16 σουτ εντός πεδιάς στο α’ δεκ.), το Ισραήλ κυριάρχησε στο παρκέ από το πρώτο τζάμπολ και στο 7΄ βρέθηκε στο +12 (2-14). Ένα «ξέσπασμα» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο τελευταίο τρίλεπτο της περιόδου (επιμέρους σκορ 7-2), πάντως, αποτέλεσε το αγωνιστικό «χαστούκι» που χρειαζόταν για την αφύπνισή του. Μία αφύπνιση που μεταφράστηκε σε ανατροπή στη δεύτερη περίοδο, όταν επιτέλους οι διεθνείς «συνδέθηκαν» από τα 6.75 (5/9τρ. στο β΄ δεκ.). Την αρχή έκανε ο Λούντζης, ο οποίος με δύο «κολλητά» τρίποντα έγραψε το 15-16 στο 13΄, για να έρθει η ανατροπή δια χειρός Κόνιαρη από την ίδια θέση στο 17΄ (18-16). Με τον πόιντ γκαρντ του ΠΑΟΚ να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75 (23-22 στο 19΄), η σκυτάλη πέρασε στον Χαραλαμπόπουλο, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να διαμορφώνει στα 3΄΄ για τη λήξη του ημιχρόνου το 26-23. Τα εύσημα, πάντως, μοιράστηκαν και στην άμυνα της ελληνικής ομάδας, η οποία κατάφερε να «κόψει» το πικ εν ρολ των Ισραηλινών, την έφεσή τους στη δημιουργία, ενώ τους περιόρισε σε μόλις 7 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους Κόνιαρη, Χαραλαμπόπουλο να παραμένουν «ζεστοί» από τα 6.75 και την άμυνα να… υπερλειτουργεί, η Εθνική μπήκε με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 13-4 στην τρίτη περίοδο, «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +12 (39-27 στο 25΄) και δεν κοίταξε πίσω… Ακόμη κι όταν το Ισραήλ προσπάθησε να «μαζέψει» τη διαφορά (45-41), ο Δίπλαρος έδωσε συνέχεια στο ρεσιτάλ της Εθνικής από την περιφέρεια και με τρίποντο από το κέντρο (!) έγραψε το σκορ τρίτης περιόδου 48-41! Με ανεβασμένη την ψυχολογία και σίγουρη σε άμυνα και επίθεση, η «γαλανόλευκη» δεν αγχώθηκε μέχρι το τελικό 65-56. Τα δεκάλεπτα: 9-16, 26-23, 48-41, 65-56 ΕΛΛΑΔΑ (Παπαθεοδώρου): Λούντζης 12 (2), Μιλεντίγιεβιτς, Κόνιαρης 15 (5 τρίπ., 6 ριμπ.), Φλιώνης 2, Καρράς 6, Σκουλίδας, Δίπλαρος 8 (1), Αγραβάνης, Χρηστίδης 9, Χαραλαμπόπουλος 10 (2 τρίπ., 10 ριμπ.), Μουράτος 3, Τάταρης. ΙΣΡΑΗΛ (Κάτας): Άρτζι 7 (1 τρίπ., 8 ριμπ.), Μπένι, Ρούινα, Μόσκοβιτς, Μπλατ 10 (7 ασ., 6 λαθ.), Χούμπερ 4, Ραμπίνοβιτς, Σαπίρ, Ναβόν 7 (1), Κόπερμπεργκ 5 (7 ριμπ.), Νάτσια, Ζούσμαν 23 (5 τρίπ., 7 ριμπ.).



«Χάλκινη» η Γαλλία, 72-58 την Ισπανία Η Γαλλία νίκησε με 72-58 την Ισπανία στο «μικρό τελικό» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νέων Ανδρών, που διεξάγεται στην Κρήτη, και κατέκτησε την τρίτη θέση. Οι Γάλλοι ήταν μπροστά στο σκορ σε όλη την διάρκεια του αγώνα και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο από τους Ισπανούς. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Νουά που έκανε νταμπλ νταμπλ με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπαρέιρο με 17 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2006 που η Ισπανία μένει εκτός μεταλλίων. Δεκάλεπτα: 15-20, 25-39, 47-56, 58-72 Ισπανία (Ναβάρο): Ντε λα Ρούα, Γκαρθία 3, Λόπεθ-Αροστέγκι 10, Ε. Βίλα, Ρίγκο, Γιούστα 4, Σορόγια 6, Μαρτί 8, Ρ. Βίλα 10 (6 ριμπ.), Μπαρέιρο 17 (6 ριμπ.). Γαλλία (Τουπάν): Οκόμπο 5, Ονά Εμπό, Μπενγκαμπέρ 4 (6 ασίστ), Πουαριέ 14 (8 ριμπ.), Γετνά 2 (7 ριμπ.), Ντενίς 13, Νουά 15 (11 ριμπ.), Εργκό 6, Βοτιέ 4, Ντιαβαρά 9. in

