Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο για τουςμόνιμους κατοίκους 47 απομακρυσμένων νησιών της χώρας, προσέφεραν με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης οι υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, και Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. Μέσω του προγράμματος «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας», το οποίο στοχεύει στην άρση του ψηφιακού αποκλεισμού κατοίκων συγκεκριμένων περιοχών της Ελλάδας, επιχορηγείται το κόστος απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και το συνολικό ετήσιο πάγιο σύνδεσης (με πρόβλεψη ορισμένου ορίου)..



Η συγκεκριμένη δράση, αφορά περισσότερα από 14,5 χιλιάδες νοικοκυριά στους δήμους, μεταξύ άλλων: Λειψών, Γαύδου, Χάλκης, Αγαθονησίου, Τήλου, Αγ. Ευστρατίου, Ανάφης, Σικίνου, Ψαρών, Μεγίστης, Φολεγάνδρου, Οινουσών και Κιμώλου, κ.ά. Με την υπογραφή της ΚΥΑ για την δωρεάν πρόσβαση των νησιωτών στο διαδίκτυο, ο Ν. Παππάς δήλωσε σχετικά: «Κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο από την πρώτη στιγμή. Να φέρουμε, “το Αύριο, Σήμερα, για όλους”. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην άρση του ψηφιακού αποκλεισμού των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, προστίθεται στην προσπάθειά μας για τηλεοπτική κάλυψη όλων των “λευκών περιοχών” της χώρας και υλοποιεί τη δέσμευση του Πρωθυπουργού από τη Νίσυρο για ανατροπή του κλίματος απομόνωσης, που βιώνουν τα νησιά μας λοιπές απομακρυσμένες περιοχές». Ο Πάνος Σκουρλέτης επεσήμανε: ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί συνέχεια των πολύπλευρων δράσεων της κυβέρνησης με επίκεντρο τα νησιά και τους κατοίκους τους. Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με διάταξη στο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ που συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προβλέπει την απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων από τον λογαριασμό «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Αυτό θα ενεργοποιήσει την έκτακτη ενίσχυση 85 δήμων με 20 εκατ. ευρώ εντός του 2017. Προηγήθηκε η έγκριση 82 προσλήψεων επιστημονικού προσωπικού σε μικρούς νησιωτικούς δήμους και στις περιφέρειες του Αιγαίου. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, συστηματικά και μεθοδευμένα, να διορθώνουμε τα χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών μας». Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, ανέφερε ότι η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια της της παροχής δωρεάν δορυφορικής τηλεόρασης στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά της χώρας μας, «η Κυβέρνηση, αποδεικνύοντας την προτεραιότητα που έχει θέσει για την αλλαγή των καθημερινών συνθηκών ζωής των νησιωτών, προχωρά στην εγκατάσταση δωρεάν εξοπλισμού και σύνδεσης στο διαδίκτυο για τα νησιωτικά νοικοκυριά» τόνισε προσθέτοντας ότι « Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες των δικαιούχων πολιτών και μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Για πρώτη φορά, ενισχύεται η ευκαιρία των νησιών για πρόσβαση στην επικοινωνία και την ενημέρωση».



Τέλος ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, σημείωσε ότι με την παρούσα δράση επιτυγχάνεται η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην ελληνική Επικράτεια και η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες υπηρεσίες και εφαρμογές. «Διαρκής μας στόχευση η ισότιμη συμμετοχή όλων στη νέα εποχή. Θα το πετύχουμε σύντομα», δήλωσε επιγραμματικά.

