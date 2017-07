Ιούλιος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Αν θέλετε να διώξετε το σκόρο και ψάχνατε έναν διαφορετικό τρόπο από τους γνωστούς, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια εφημερίδα!



Ο σκόρος δεν «διαβάζει» εφημερίδα, γιατί το μελάνι που υπάρχει στην εφημερίδα τον σκοτώνει… που σημαίνει πως αν δεν έχετε άλλο αντισκοριακό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παλιές εφημερίδες… π.χ. για να τυλίξετε χαλάκια.



