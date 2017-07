Ιούλιος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Απίστευτοι και αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που είχε με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της διαπραγμάτευσης του «καυτού» καλοκαιριού του 2015, όπως τους περιγράφει ο ίδιος ο πρώην υπουργός Οικονομικών στο βιβλίο του «Adults in the Room». Αποσπάσματα των διαλόγων αλλά και του βιβλίου που πρόκειται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά τον προσεχή Σεπτέμβριο δημοσιεύουν αύριο Κυριακή το «Πρώτο Θέμα», το «Βήμα» και η «Καθημερινή». Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης, όλοι οι διάλογοι που παρατίθενται είναι καταγεγραμμένοι με το κινητό του και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και μέσα σε αυτούς αποκαλύπτεται το σχέδιο και τι είχε στο μυαλό του ο πρωθυπουργός για το καλοκαίρι του 2015, όταν η χώρα κρεμόταν σε μία κλωστή…

«Πάμε να πάρουμε τα 16 δις της ΕΚΤ!» Σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δημοσιεύει το «Πρώτο Θέμα» από το βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη, σε κάποιο χρονικό σημείο, ο πρωθυπουργός μαθαίνει πως υπάρχουν 16 δις ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τότε, σύμφωνα πάντα με τον Γ. Βαρουφάκη, διημείφθη ο εξής διάλογος: Τσίπρας: Τι; Υπάρχουν 16 δις ευρώ στην ΤτΕ και δεν τα φορτώνουμε στα ΑΤΜ; Βαρουφάκης: Αλέξη, αυτό είναι κλοπή. Τσίπρας: Οταν το παιδί μου πεινάει, έχω δικαίωμα να κλέψω ένα κουτί γάλα. Φλαμπουράρης: Εχουμε κάθε δικάιωμα να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Βαρουφάκης: Αν θέλουμε να παραμείνουμε στην ευρωζώνη, δεν μπορούμε να κατάσχουμε τα λεφτά της ΕΚΤ… «Να μην ξαναδώ τον Σταθάκη μπροστά μου» Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών μεταφέρει την πρώτη εντύπωση που αποκόμισε όταν γνώρισε τον μετέπειτα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. «Όταν τον γνώρισα, είπα στη Δανάη [εννοεί την σύζυγό του], «ευχάριστος τύπος, αλλά δεν έχει τα προσόντα». Ενώ προσθέτει πως του είχε τονίσει πολλάκις «αν θες να γίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να μάθεις αγγλικά». Ο κ. Βαρουφάκης προχωρά και σε αποκαλύψεις για τις συμπάθειες και τις… αντιπάθειες του κ. Τσίπρα. Όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας είχε αναφέρει σε κάποιο χρονικό σημείο πως «θα χαρώ πολύ να μην ξαναδώ μπροστά μου τον [Γιώργο] Σταθάκη«. Τέλος, ο πρώην υπουργός Οικονομικών χαρακτηρίζει τον Γιώργο Χουλιαράκη ως «αποστάτη» και «τον ιδανικό άνθρωπο για να υπογράψει την παράδοση μας στην Τρόικα».

«Φοβάμαι το Γουδή…» Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι διάλογοι στην τελευταία συνάντηση του υπουργού με τον Αλέξη Τσίπρα, το βράδυ του δημοψηφίσματος, όπως τους αποκαλύπτει το «Βήμα της Κυριακής»: «Στη 1.30 π.μ. μπήκα στο γραφείο του. Με κοίταξε και μου είπε: Τα κάναμε σαλάτα.» Ο Βαρουφάκης φέρεται να διαφώνησε, παραδέχθηκε ότι έγιναν πολλά λάθη, αλλά μια νύχτα σαν εκείνη θα έπρεπε να πανηγυρίζουν το 62% του «Όχι». «Με ρώτησε αν θα άνοιγαν σύντομα οι τράπεζες -αναζητώντας δικαιολογίες για τη συνθηκολόγησή του». Ο πρώην υπουργός Οικονομικών από τη μεριά του πρότεινε για πολλοστή φορά να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών IOUs στη βάση μελλοντικών τόκων και να «κουρέψουν» τα ομόλογα SMP του Ντράγκι. «’Η ενεργοποιείς το σχέδιό μας ή παραδίνεσαι» είπε στον Πρωθυπουργό. Κατόπιν ο Τσίπρας τού είπε: «Κοίταξε, Γιάνη, οι προβλέψεις σου ήταν σωστές. Αλλά να ποιο είναι το πρόβλημα. Αν άλλες κυβερνήσεις έδιναν αυτά που έδωσα εγώ, η τρόικα θα είχε κλείσει τη συμφωνία. Τους έδωσα περισσότερα από όσα τους έδωσε ποτέ ο Σαμαράς και ακόμη θέλουν να με τιμωρήσουν, όπως είχες πει. Ας δούμε το θέμα κατάματα. Δεν θέλουν να δώσουν συμφωνία ούτε σε εσένα ούτε σε εμένα… Με το 62% εμένα δεν μπορούν να με αγγίξουν. Εσένα μπορούν να σε καταστρέψουν.» Και συνεχίζει ο κ. Βαρουφάκης στο βιβλίο του: «Εκείνη τη στιγμή ο Αλέξης μού εκμυστηρεύθηκε κάτι που δεν περίμενα. Μου είπε ότι φοβόταν να μην πάμε στου Γουδή, αν επιμέναμε […] Μετά υπαινίχθηκε ότι ετοιμαζόταν κάτι σαν πραξικόπημα και ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Στουρνάρας και οι μυστικές υπηρεσίες ήταν σε συναγερμό.» Τσίπρας: «Θα διώξω τον Στουρνάρα με τις κλωτσιές!» Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες, δημοσιοποιήθηκε άλλο ένα απόσπασμα από το βιβλίο Βαρουφάκη, στο οποίο ο πρώην υπουργός Οικονομικών περιγράφει μια ακόμη σκηνή με πρωταγωνιστές τον Αλέξη Τσίπρα, Δραγασάκη, Τσακαλώτο και Παππά και…θύμα τον Γιάννη Στουρνάρα. «Το πρώτο πράγμα που θα κάνω ως πρωθυπουργός είναι να απαιτήσω την παραίτηση του Στουρνάρα… και αν χρειαστεί, θα τον σύρω από την κεντρική τράπεζα κλοτσηδόν και ουρλιάζοντας» φέρεται να είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον Βαρουφάκη όταν « τον Ιούνιο του 2014 όταν ο ίδιος του εξήγησα τα σχέδια στραγγαλισμού της επερχόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούσα ότι εξυφαίνονταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». Σύμφωνα με την αφήγηση Βαρουφάκη ο Νίκος Παππάς υπερακόντισε και πρότεινε «ακόμα πιο δραστικές λύσεις» για την περίπτωση Στουρνάρα. iefimerida

