Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Καθώς η Νότια Κορέα προετοιμάζεται για το μεγαλύτερο χειμερινό αθλητικό γεγονός στην ιστορία της, η LG Electronics (LG) επικεντρώνεται στη βελτίωση των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών που παρέχονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σεούλ-Incheon (IIA). Ξεκινώντας από τις 21 Ιουλίου, η LG θα θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία μια σειρά από Airport Guide Robots και Airport Cleaning Robots στο πολυβραβευμένο αεροδρόμιο της Νότιας Κορέας για να βοηθούν τους ταξιδιώτες που φθάνουν και αναχωρούν από τη χώρα. Το Airport Guide Robot θα διασχίζει το αεροδρόμιο παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια στους επισκέπτες, ενώ το Airport Cleaning Robot θα είναι σε ετοιμότητα για να διατηρεί την καθαριότητα των δαπέδων σε υψηλά επίπεδα. Τοποθετώντας τα ρομπότ σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο, η LG θα είναι σε θέση να παρέχει τις ρομποτικές υπηρεσίες της σε περίπου 57 εκατομμύρια ταξιδιώτες που περνούν από το αεροδρόμιο κάθε χρόνο. Παρ’ όλο που τα ρομπότ τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία επισήμως σήμερα, έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους σε ταξιδιώτες, από τον Φεβρουάριο, όταν άρχισαν οι beta δοκιμές στο αεροδρόμιο.



Τους τελευταίους πέντε μήνες, οι μηχανικοί της LG κάνουν μικρό-ρυθμίσεις στα ρομπότ, βελτιώνοντας την απόδοσή τους βασισμένοι στα δεδομένα και την εμπειρία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Εξοπλισμένο με την πλατφόρμα αναγνώρισης φωνής της LG, το Airport Guide Robot κατανοεί τέσσερις διαφορετικές γλώσσες – Κορεατικά, Αγγλικά, Κινέζικα και Ιαπωνικά – τις τέσσερις πιο δημοφιλείς γλώσσες που ομιλούνται στο αεροδρόμιο, προκειμένου να παρέχει προφορική βοήθεια. Το ρομπότ μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό server του αεροδρομίου και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το χρόνο επιβίβασης, τις τοποθεσίες των εστιατορίων, των καταστημάτων και πολλά άλλα. Με μια γρήγορη σάρωση μιας κάρτας επιβίβασης, το Airport Guide Robot μπορεί να συνοδεύσει τον ταξιδιώτη που έχει χαθεί ή καθυστερήσει προς τη σωστή πύλη προκειμένου να αναχωρήσει εγκαίρως. Το Airport Cleaning Robot διαθέτει τις ικανότητες της υψηλής απόδοσης καθαρισμού, της αυτόνομης πλοήγησης και της δυνατότητας αποφυγής αντικειμένων του LG HOM-BOT, και τις εφαρμόζει σε ένα δημόσιο και εμπορικό περιβάλλον. Το ρομπότ εντοπίζει τις περιοχές που απαιτούν καθαρισμό πιο συχνά, αποθηκεύει αυτές τις θέσεις στη βάση δεδομένων του και υπολογίζει τις πιο αποτελεσματικές διαδρομές για να φτάσει εκεί.



Με τα Airport Robots, η LG αποδεικνύει την πρωτοβουλία της να αναπτύξει και να επεκτείνει την εμπορική χρήση των ρομπότ ως μελλοντικό μοχλό ανάπτυξης. Επί του παρόντος, η χρήση των ρομπότ της LG χωρίζεται σε δύο τομείς: για το σπίτι και για εμπορικούς χώρους. Τα ρομπότ της LG για το σπίτι περιλαμβάνουν την ηλεκτρική σκούπα καθαρισμού HOM-BOT και το νέο Hub Robot, ενώ για εμπορικούς σκοπούς η LG διαθέτει ρομπότ ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσιους χώρους όπως αεροδρόμια, ξενοδοχεία και τράπεζες. «Η LG είναι αφοσιωμένη στην πρόοδο και ανάπτυξη των ρομποτικών τεχνολογιών που περιλαμβάνουν πλοήγηση, αναγνώριση φωνής, επεξεργασία φυσικής γλώσσας και, φυσικά, την τεχνολογία DeepThinQ», δήλωσε ο Song Dae-hyun, Πρόεδρος της LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company. «Αυτή η προσπάθεια και η καινοτομία είναι που θα οδηγήσουν την LG προς την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση». newsbeast loading…

