Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Σειρά φορολογικών ρυθμίσεων περιλαμβάνει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.



Μεταξύ άλλων επανακαθορίζονται τα παράβολα για τα ανασφάλιστα οχήματα και ακυρώνονται όσα έχουν ήδη πληρωθεί. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακύρωση παραβόλων (250 ευρώ) που έχουν ήδη εκδοθεί σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα και επιστροφή των καταβληθέντων ποσών σε όσους τα έχουν πληρώσει . Το κόστος για το δημόσιο υπολογίζεται σε 3,2 εκατ. ευρώ.



Για τα ανασφάλιστα οχήματα τα νέα παράβολα καθορίζονται ως εξής: 100 ευρώ για δίκυκλα έως 250 κυβικά,

150 ευρώ για δίκυκλα άνω των 250 κυβικών,

200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κυβικά και

250 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 1.000 κυβικών. newsbeast loading…

