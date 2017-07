Ιούλιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με μια εξαιρετική εμφάνιση από την αρχή μέχρι το τέλος η Εθνική Νέων κέρδισε με 77-56 την Ισπανία και πέρασε στον μεγάλο τελικό του Eurobasket U-20. Η Ελλάδα κέρδισε κατά κράτος τους Ισπανούς που ήρθαν με όνειρα, αλλά σταμάτησαν απέναντι στους παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου. Με την βοήθεια του κόσμου στο κατάμεστο κλειστό στα Αοράκια Κρήτης, οι Ελληνες πέρασαν στον τελικό και θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο το βράδυ της Κυριακής (21:15) απέναντι στο Ισραήλ. Απίστευτη συγκέντρωση από τους διεθνείς, από την αρχή του παιχνιδιού, με τη διαφορά να ξεφεύγει από νωρίς. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Χαραλαμπόπουλος με 19 πόντους, με τον Καρρά, ο οποίος έκανε… σμπαράλια την ισπανική ρακέτα να είχε 16 και τον Κόνιαρη να προσθέτει άλλους 10.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 37-24, 60-45, 77-56 ΕΛΛΑΔΑ (Παπαθεοδώρου): Λούντζης 5, Μιλεντίγιεβιτς, Κόνιαρης 10 (2 τρίπ., 5 ασ.), Φλιώνης 4, Καρράς 16 (8/10 δίπ.), Σκουλίδας 5, Δίπλαρος 7 (1), Αγραβάνης, Χρηστίδης 5, Χαραλαμπόπουλος 19 (3)(, Μουράτος 4, Τάταρης 2. ΙΣΠΑΝΙΑ (Ναβάρο): Ντε Λα Ρουά, Γκαρσία 12 (1 τρίπ., 3/13 σουτ), Λόπεθ 5, Βίλα 2, Χου 1, Ρίγκο, Γιούστα 4 (1/5 σουτ), Σορόγια, Μάρτι 12, Βίλα 11, Μπαρέιρο 6, Μαζάιρα 3 (1). iefimerida



