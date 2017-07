Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το οποίο ρυθμίζει θέματα τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, καθιερώνει τον γραμμικό κώδικα στις εφημερίδες, συστήνει Μητρώο για τον περιφερειακό – τοπικό Τύπο και δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής της χώρας.



Σύμφωνα με το κατατεθέν νομοσχέδιο, συστήνεται ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, μέσω του οποίου θα διενεργούνται όλες οι συναλλαγές διάθεσης από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Υποχρέωση διενέργειας συναλλαγών μέσω του συστήματος θα έχουν όλοι οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι διαφημιστές, οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές διαφημιστικού χρόνου. Επίσης, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ηλεκτρονικό Μητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου στο οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ύστερα από αίτηση που θα καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εφημερίδας. Για να καταχωρηθεί μία εφημερίδα στο Μητρώο θα πρέπει να έχει πωλήσεις τουλάχιστον 350 φύλλων ανά έκδοση (200 φύλλα σε μικρότερους νομούς) και να απασχολεί νομίμως δημοσιογράφους, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ. Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις περιοδικών και εφημερίδων, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN). Κατά τη διανομή, πώληση και επιστροφή των εντύπων θα διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ειδικής σήμανσης του κώδικα και θα πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων/τευχών. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ανά παράβαση από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ τα πρακτορεία Τύπου θα αποστέλλουν στη διεύθυνση εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης του υπουργείου ΨΗΠΤΕ την αναλυτική κατάσταση των στοιχείων διανομής , πωλήσεων και επιστροφής του Τύπου.



Τέλος, με το παρόν σχέδιο νόμου δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου, το οποίο θα αφορά δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον εμπνευστή του νομοσχεδίου στόχος είναι η τόνωση της εγχώριας οικονομίας η οποία θα επιτευχθεί με την προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδυτών και συνακόλουθη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της αύξησης της απασχόλησης , της ανάσχεσης του φαινομένου της φυγής μυαλών (brain drain) και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, της ανάπτυξης εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, της δημιουργίας υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και να διαμορφώσει μια νέα εξωστρεφή εθνική ταυτότητα (branding) αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

