Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Είτε είσαστε δάσκαλος/α, είτε γονιός, δεν αρκεί απλώς να επιλέξετε ένα κλασικό κι αγαπημένο παραμύθι για να σας ακούνε με προσοχή τα παιδιά. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο για να τα καθηλώσετε, τα οποία εξηγούμε παρακάτω:



Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η αφήγηση και η λεκτική επικοινωνία με τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι, σε πρώτο επίπεδο, πρέπει να διαβάζετε αργά και με καθαρή άρθρωση την ιστορία για να προλαβαίνουν να αφομοιώνουν τις πληροφορίες. Σε όποια σημεία χρειάζεται βέβαια, για παράδειγμα στους διαλόγους μεταξύ των ηρώων των παραμυθιών, καλό είναι να μιλάτε πιο γρήγορα και έντονα, «χρωματίζοντας» ανάλογα τον τόνο της φωνής σας. Επίσης, μπορείτε να ζητάτε τη βοήθεια των παιδιών σε όποια σημεία κρίνετε αναγκαίο, προκειμένου να τα κρατάτε σε εγρήγορση και να συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει στη μίμηση κάποιων ήχων.



Να επιδιώκετε οπτική επαφή με όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Αυτή η κίνηση δημιουργεί μεγαλύτερη οικειότητα και τα κάνει να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής σας και δε διαβάζετε αποστασιοποιημένα το παραμύθι. Συνοδεύστε την ανάγνωση με κινήσεις των χεριών σας, έτσι ώστε να εξάψετε περαιτέρω το ενδιαφέρον των παιδιών. Είναι σαφές ότι μια παραστατική διήγηση κερδίζει πιο εύκολα την προσοχή τους! Τέλος, χρήσιμο θα ήταν να κάνετε διάφορους μορφασμούς και να αλλάζετε τον τόνο της φωνής σας ανάλογα το σημείο και τον ήρωα που μιλάει. Δοκιμάστε το και θα δείτε πόσο πιο διασκεδαστική θα γίνει η διαδικασία ακόμα και για εσάς!

