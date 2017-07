Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Πολλές φορές αγοράζουμε αυγά ενώ έχουμε ήδη κάποια στο ψυγείο και εκεί γίνεται το μπέρδεμα.



Για να καταλάβετε αν τα αυγά που θέλετε να μαγειρέψετε είναι φρέσκα ή κάποιων ημερών, απλά βάλτε τα σε ένα μπολ με νερό και αν παραμείνουν στον πάτο τότε είναι φρέσκα, αν σταθούν κατακόρυφα είναι 5-6 ημερών και αν επιπλέουν είναι μπαγιάτικα. Όταν βράζετε αυγά προσθέστε αλάτι για να ξεφλουδίσουν πιο εύκολα και ρίξτε λίγο ξύδι για να μη ραγίσουν ή δύο σταγόνες γάλα ή αλείψτε τα με λεμόνι και να μην τα βάλετε να βράσουν κατευθείαν από το ψυγείο.



Όταν κάνετε ομελέτα προσθέστε στο μείγμα σόδα μαγειρικής, λίγο γάλα και ελάχιστο νερό για να γίνει πιο αφράτη. Για να φύγει η μυρωδιά του αυγού π.χ. από πάγκο κουζίνας, από χαλί κλπ. ρίξτε λίγο αλάτι. Για να μη μυρίζουν τα ποτήρια και τα πιάτα αυγό, πριν τα πλύνετε ξεπλύντε τα με το κατακάθι από ελληνικό καφέ ή ξύδι. neadiatrofis loading…

