Ιούλιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πανελλήνιο σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην 5η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Παραλίας Κύμης – Χανίων Αυλωναρίου, με τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που διερευνώνται, το Jeep Wrangler που οδηγούσε 31χρονο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στη θάλασσα και να χάσουν τη ζωή τους τρία ατόμα. Νεκροί είναι 2 άνδρες ηλικίας 30 & 38 αντίστοιχα, και μία 26χρονη κοπέλα, η μοναδική γυναίκα – επιβάτης, η οποία ήταν αρραβωνιαστικιά του 31χρονου τραυματία. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Δείτε τα τρία πρόσωπα που τραυματίστηκαν θανάσιμα

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Σήμερα (22-07-2017) πρωινές ώρες, στην 5η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Παραλίας Κύμης – Χανίων Αυλωναρίου, περιοχή «Μεγάλος Βράχος», Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαιναν ακόμη μία 26χρονη ημεδαπή και τρεις άνδρες ηλικίας 30, 31 & 38 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα η 26χρονη, ο 30χρονος και ο 38χρονος, ενώ οι δύο 31χρονοι (οδηγός & συνεπιβάτης), διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας και παραμένουν νοσηλευόμενοι. Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας, για τον προσδιορισμό των συνθηκών του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος. Evia Zoom

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 22nd, 2017 at 23:57 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.