Ιούλιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης ‘Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ’ ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ιστορικού Λαογραφικού Συλλόγου Λευκόβρυσης Κοζάνης «Διγενής Ακρίτας» , παραβρέθηκε με την χορευτική του ομάδα στην Δημοτική Βραδιά την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 που οργανώθηκε στα πλαίσια της Πολιτιστικής Εβδομάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2017» στον όμορφο χώρο εκδηλώσεων του χωριού και χόρεψε Γρεβενιώτικους χορούς με την συνοδεία της ορχήστρας του Νίκου Τζουκόπουλου στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Καρακώστα στο τραγούδι.

















Στην όμορφη εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου που ελπίζουμε ν’ αποζημιώθηκαν απ’ την εμφάνιση του χορευτικού μας καθώς και από την ορχήστρα που κράτησε ζωντανό το γλέντι ως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για την πρόσκληση και την φιλοξενία.

Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Αθανάσιος Λότσιος Δημήτριος Μπουκάλης

