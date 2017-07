Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και μάλιστα κάποιες φορές μοιραία, με πρωταγωνιστές κυρίως αθλητές, αλλά και ανθρώπους που πάσχουν από υπέρταση ή εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον. Της θερμοπληξίας προηγείται η θερμική εξάντληση, η οποία αποτελεί την αντίδραση του σώματος σε υπερβολική απώλεια νερού και άλατος με τον ιδρώτα.



Στα προειδοποιητικά συμπτώματα θερμικής εξάντλησης τα οποία πρέπει να προσέξετε αν γυμνάζεστε τις ζεστές μέρες του χρόνου περιλαμβάνονται τα εξής: – Έντονη εφίδρωση

– Ωχρότητα

– Μυϊκές κράμπες

– Κόπωση και αδυναμία

– Αίσθημα ζάλης

– Κεφαλαλγία

– Ναυτία ή εμετός

– Υπόταση και λιποθυμία



Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.

