Ιούλιος 22nd, 2017

Ο Ρομπ Σπένσερ είναι ένας κινηματογραφιστής που έμεινε τυφλός από το ένα του μάτι όταν ήταν ακόμη παιδί. Πριν από εννιά χρόνια, αντικατέστησε το μάτι του με μια μικροσκοπική κάμερα.



Η κάμερα δεν είναι συνδεδεμένη με το οπτικό νεύρο, μπορεί όμως να καταγράφει και να στέλνει το υλικό σε έναν δέκτη. Η κάμερα στο μάτι χρησιμοποιείται προκειμένου ο Σπένσερ να καταγράφει πλάνα για ένα μίνι ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει για τα σάιμποργκ.



«Ορισμένοι άνθρωποι παίζουν γκολφ. Εμένα μου αρέσει να φτιάχνω ψεύτικα μάτια κάμερες και να καταγράφω πράγματα με αυτό», δηλώνει ο ίδιος στην κάμερα του BBC. newsbeast loading…

