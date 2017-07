Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Με το θερμόμετρο να… δείχνει καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στις συνθήκες συντήρησης, αποθήκευσης και κατανάλωσης των τροφίμων, καθώς ο ταχύτερος ρυθμός αλλοίωσής τους αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης τροφογενών λοιμώξεων.



Συνεπώς, είναι σημαντικό να τηρούνται τόσο οι βασικοί κανόνες υγιεινής όσο και κάποιοι επιπλέον κανόνες, που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν του κινδύνους. Ο πρώτος από αυτούς σχετίζεται με την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη λειτουργία του ψυγείου, στο οποίο φυλάσσονται τα ευπαθή προϊόντα. Ειδικότερα, είναι σημαντικό η θερμοκρασία του ψυγείου και της κατάψυξης να προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε η ψύξη των προϊόντων να διατηρείται σε σωστά επίπεδα. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση και το συχνό άνοιγμα του ψυγείου, ενώ τα ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα, όπως το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, θα ήταν καλό να μην τοποθετούνται στην πόρτα του.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και κατά την απόψυξη τροφίμων και φαγητών, η οποία θα πρέπει ιδανικά να γίνεται στο ψυγείο και όχι στον πάγκο της κουζίνας. Αναφορικά με τα μαγειρεμένα τρόφιμα, συστήνεται αυτά να καταναλώνονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να μην παραμένουν εκτός ψυγείου για περισσότερο από 2 ώρες. Από την άλλη, όταν αγοράζουμε τρόφιμα ή/και ροφήματα από ψυγεία ή καταψύκτες, θα πρέπει να ελέγχουμε ότι δεν είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και ότι σφραγίζουν καλά. Τέλος, είναι σημαντικό να μην επιλέγουμε προϊόντα των οποίων η συσκευασία έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση. neadiatrofis loading…

