Μαλλιά με διαφορετικό μήκος, χρώμα και ύφος. Σίγουρα ένα από τα κομμάτια της προσωπικότητας αλλά και της εμφάνισης που κάθε γυναίκα αγαπά να φροντίζει, να περιποιείται και να θαυμάζει. Παρόλα αυτά, μπορούν να καταλήξουν ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς μας και αυτό όχι γιατί δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το χτένισμα ή το κούρεμα που ονειρευόμασταν, αλλά γιατί έχουν την τάση να βρίσκονται πέρα από το κεφάλι μας και οπουδήποτε αλλού σταθούμε.



Στο κρεβάτι, στο νιπτήρα, στην μπανιέρα, στο πάτωμα, στα ρούχα μας ακόμα και μέσα στην τσάντα μας! Γιατί ναι, μαδάμε και αυτό το βιώνουμε καθημερινά, χωρίς να παίζει ρόλο αν τα αγγίζουμε εκείνη τη στιγμή που αποφασίζουν να φύγουν από πάνω μας. Η απώλεια τους μπορεί να οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα σιδήρου στο αίμα, στο χρόνιο στρες και άγχος, στην απότομη αλλαγή διατροφικών συνηθειών, σε επιπλοκές στη λειτουργία του θυρεοειδή και σε άλλους παράγοντες όπως στη λήψη αντισυλληπτικών, ωστόσο αυτά δεν συγκρίνονται με την απόλυτα φυσιολογική διαδικασία του οργανισμού να «ρίχνει» έναν αριθμό από τρίχες σε καθημερινή βάση. Γνωρίζεις ποιος είναι αυτός;



Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, θεωρείται φυσιολογικό όταν ένας άνθρωπος χάνει πενήντα με εκατό τρίχες ανά ημέρα. Αυτή η τριχόπτωση είναι πιθανό να σημειώσει και κάποιες μεταβολές ανάλογα με την εποχή. Για παράδειγμα την άνοιξη ή το φθινόπωρο οι τρίχες που πέφτουν είναι περισσότερες, εντούτοις αυτό δεν είναι ανησυχητικό, γιατί ανανεώνονται. Στην περίπτωση όμως που κανείς διαπιστώσει, ότι αυτή η απώλεια τριχών δεν υποχωρεί αλλά γίνεται όλο και πιο έντονη, τότε θα πρέπει να συμβουλευτεί ειδικό γιατρό και συγκεκριμένα δερματολόγο, ο οποίος και θα εκτιμήσει την κατάσταση.

