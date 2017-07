Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Το Hyundai i30 «N» δημιουργήθηκε με την οδηγική συγκίνηση στο επίκεντρο. Γνώμονας δεν ήταν οι τις επιδόσεις σε RPM (Rounds Per Minute – στροφές ανά λεπτό) αλλά σε BPM (driver heart-Beats Per Minute, δηλαδή… παλμοί καρδιάς ανά λεπτό). Σε αυτό συντελούν όλα όσα χαρακτηρίζουν το εκρηκτικό νέο μοντέλο:



– Υψηλή ισχύς: ο 4-κύλινδρος T-GDI turbo κινητήρας 2.0-λίτρων προσφέρει μέχρι 275 ίππους και ροπή 353 Nm με υψηλή απόκριση και γραμμική ισχύ εξόδου – Τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων: Electronic Limited Slip Differential, Electronic Controlled Suspension, Rev Matching, Launch Control, ελαστικά High-Performance, lap timer και άλλα. – Υψηλό επίπεδο προσαρμογής: πέντε διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών N και N Custom, προσφέρουν ποικιλία διαφορετικών διαμορφώσεων, από την άνετη καθημερινή μετακίνηση μέχρι τον καθαρόαιμο προσανατολισμό σε αγωνιστικές επιδόσεις. – Ήχος που κτίζει το συναίσθημα και την αδρεναλίνη, χάρη σε ένα μεταβλητό σύστημα βαλβίδων εξαγωγής



– Πραγματικός σχεδιασμός επιδόσεων : επιθετικοί εμπρός και πίσω προφυλακτήρες με μεγαλύτερους αεραγωγούς και κόκκινη χαρακτηριστική γραμμή, αεροδυναμική πίσω αεροτομή με τριγωνικό φως πέδησης, εξάτμιση διπλού σιγαστήρα, ζάντες 18 και 19 ιντσών, σπορ καθίσματα, και το χαρακτηριστικό γαλάζιο εξωτερικό χρώμα εμπνευσμένο από την Hyundai Motorsport. newsbeast loading…

