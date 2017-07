Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στις μητέρες με τέσσερα και πλέον τέκνα από τους δήμους προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών.



Τη σχετική ρύθμιση συμπεριέλαβε το υπουργείο στο πολυνομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση που έχει κατατεθεί και συζητείται στη Βουλή, ύστερα από ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι «με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, δύναται να χορηγείται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα στις μητέρες μετά τη γέννηση του τέταρτου και κάθε επί πλέον τέκνου που αποκτούν».



Για τη χορήγηση του εφάπαξ αυτού επιδόματος τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως οι μητέρες να είναι μόνιμες κάτοικοι και δημότισσες του οικείου δήμου και να τους έχει αναγνωρισθεί η ιδιότητα της πολυτέκνου. Σ΄ότι αφορά τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται αλλά και το ύψος του επιδόματος, θα καθορίζονται από τον κάθε δήμο. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι «αποτελεί προτεραιότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση η ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών, οι οποίες συμβάλλουν σε δύσκολες εποχές στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

